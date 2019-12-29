هواوي.. احتفلوا بالعام الجديد بشكل مختلف



عمان – قريباً، سنودع العام 2019 ونستقبل عاماً جديداً بحماس شديد.. فما رأيك ببدء سنة 2020 مع عروض هواوي المميزة؟ في هذا الوقت من العام، يكون لاقتناء الهدايا لأحبائك أو حتى لنفسك، وشراء ما تحب من منتجات هواوي وقعٌ مميز! ولطالما عوّدتنا هواوي على المفاجآت الرائعة والعروض الجذابة على أجهزتنا المفضلة كالهواتف والأجهزة اللوحية (تابلت). أول عرض من عروض هواوي لنهاية هذا العام سيكون على هاتف P30 Pro Huawei الذي تم إصداره بتصميمين ولونين جديدين مذهلين مؤخراً في الأردن.

يضم الهاتف المتميز كاميرا رباعية من “لايكا” قادرة على تلبية جميع توقعاتك في التصوير، وتشمل كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابكسل مع مستشعر “سوبر سبكتروم” الذي يسمح بدخول المزيد من الضوء إلى الكاميرا، وعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 20 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة التصوير القريب بدقة 8 ميجابكسل مزودة بتقنية “سوبر زووم”. أما الكاميرا الرابعة فهي كاميرا “تي أو إف TOF” (Time of Flight)، والقادرة على التقاط صور عالية الدقة تجعلك تشعر وكأن صورك ملتقطة عبر كاميرا احترافية، حيث تسمح لك باستخدامها كالتليسكوب مع إمكانية التقريب لـ 50 مرة. هذه الميزة غير المسبوقة تمكنك من التقاط صور لك، لأحبائك، للمباني والمواقع الجذابة عن بُعد، مع إظهار جميع التفاصيل والجماليات التي لا يمكن لك أن تتخيلها، وبوضوح تام لم يسبق له مثيل في الهواتف الذكية.

ولا تتوقف عروض هواوي عند هذا الحد، إذ تشمل هاتف Huawei P30، والذي يتاح بقيمة 365 ديناراً مع هدايا قيّمة، كخدمة “VIP” – كفالة على الشاشة لستة أشهر – وغطاء الهاتف. بالإضافة إلى هاتف Huawei P30 lite سعة 6 جيجابايت، الذي يمكنك اقتناؤه بقيمة 202 دينار مع قسيمة بنزين بقيمة 7 دنانير من محطات “جو بترول”. أما إن رغبت في شراء هاتف Y9 Prime إصدار 2019، فيمكنك الحصول عليه فقط بـ 179 ديناراً مع قسيمة بنزين بقيمة 7 دنانير من محطات “جو بترول”.