“هواوي”.. اعتز بالوقت الذي تقضيه مع عائلتك

عمان -لطالما كنا نتوق لقضاء المزيد من الوقت مع أحبتنا. بعضنا لا يحصل على هذا الوقت الإضافي لقضائه معهم بسبب جداولنا المزدحمة، ولكن الآن بعد أن أصبح لديك المزيد من الوقت لقضائه في المنزل، فلم لا تخطط لشيء يمكنه جمع جميع أفراد العائلة للانضمام إليه، وعيش المرح معا؟ لقد توصلنا إلى الأنشطة المنزلية التالية التي نعتقد أنها ستجمع العائلة معًا، والأهم من ذلك كله أنها ستمنحكم الوقت الذي ستعتزون به.

من لا يستمتع بألعاب الطاولة؟ هذا النوع من الألعاب يحفز ذكاءك، لكنه يجلب المرح أيضًا. ستجد في متجر Huawei AppGallery، منصة توزيع التطبيقات الرسمية من هواوي، جميع تطبيقاتك، إلى جانب ألعاب الفيديو المفضلة لديك، لتحميلها ولعبها مع عائلتك وأحبتك. والأفضل من ذلك كله، أنه يمكنك الاستمتاع بلعبها على هاتف Huawei Y9s الخاص بك بفضل شاشة Huawei Ultra FullView قياس 6.59 بوصة بدقة FHD+ النقية غير المنقطعة مع منطقة عرض مكثفة مثالية لجلسات الألعاب الممتدة. علاوة على ذلك، تضمن نسبة الشاشة إلى الجسم 91 % تحقيق أقصى استفادة منها أيضا. من الواضح أنك ستقضي المزيد من الوقت في النظر إلى شاشة هاتفك عند لعب الألعاب، ومن الجيد أن تعرف أن الشاشة معتمدة من قِبل مؤسسة TUV Rheinland لوضع راحة العين Eye Comfort Mode، وبالتالي، فإن جلسات الألعاب الطويلة تضمن عدم إيذاء العينين أيضا.

الطريقة الأخرى الرائعة لقضاء وقت ممتع مع أحبتك في المنزل هي البقاء على تواصل معهم ومع أفراد عائلتك الممتدة والذين لا يمكنك مقابلتهم بسبب التباعد الاجتماعي. ما من طريقة أفضل للبقاء على تواصل من التقاط الصور، وتسجيل مقاطع الفيديو الخاصة بك وبأحبتك ومشاركتها معهم!

لا تنسَ الاستفادة من براعة كاميرا Huawei nova 7i الرباعية المدعمة بالذكاء الاصطناعي QUAD AI Camera والتي تأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل للصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة في أي إضاءة تقريبا، وكاميرا بعدسة تصوير زوايا عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل لمجال رؤية تصل حتى 120 درجة، والذي يضمن لك عدم ترك أي شخص خارج تلك الصورة العائلية، وعدسة ماكرو 2 ميجابكسل لالتقاط صور قريبة رائعة، بالإضافة إلى عدسة “بوكيه” 2 ميجابكسل لالتقاط صور شخصية جميلة مع تأثيرات “بوكيه” المذهلة!