هواوي.. الكثير من المفاجآت بانتظارك بمناسبة الجمعة السوداء ابتداءً من 22 تشرين الثاني!

دائماً ما تنجح هواوي في مفاجأة عملائها سواءً عبر منتجاتها المميزة، أو ابتكاراتها المستمرة، أو عروضها الجذابة.. هذا العام، يحمل العملاق الصيني مفاجآت جديدة لجميع محبيه من حول العالم! وإذا كنت من المتشوقين لعروض الجمعة السوداء، ومن عشاق هواوي في الوقت ذاته، هذه هي فرصتك.. فهذا العام حضّرت هواوي مجموعة من العروض الرائعة التي ستملؤك بالحماس وتحفزك على الشراء بكل تأكيد.

ستطرح هواوي خلال الجمعة السوداء عروضها على جهاز Huawei P30 Pro المميز، مع خصم يصل إلى 25% ومجموعة من الهدايا القيّمة. ويتمتع الجهاز بكاميرا Leica الرباعية – العدسة الأساسية بدقة 40 ميجا بكسل – مع مستشعر الضوء SuperSpectrum الجديد من هواوي، كما تضم الكاميرا عدسة بزاوية واسعة جدًا بدقة 20 ميجا بكسل، وعدسة أخرى بدقة 8 ميجا بكسل بخاصيتي الصورة المقربة SuperZoom، ودعم وقت الطيران TOF، بما يلائم عادات التصوير الخاصة بك ويساعدك على رؤية العالم بأكمله. ولصور بجماليات واضحة، يسمح لك الجهاز بتقريب الصورة بمعدل 50x، لتلتقط الصور عن بُعد وتستمتع برؤية تفاصيلها المذهلة بدقة عالية، كالقمر أو جسر بعيد عنك. وزُوِّد جهاز Huawei P30 Pro ببطارية قوية سعة 4200 مللي أمبير، مما يمكنك من استخدام الكاميرا لوقت طويل دون القلق بشأن استهلاك شحن البطارية. وحتى في حال نفاد الشحن، فبإمكانك إعادة شحن البطارية من 0 إلى 70% خلال ثلاثين دقيقة فقط مع شاحن SuperCharge من هواوي.



وضمن عروض الجمعة السوداء، ستتيح هواوي هواتفها الذكية بإصدارين مختلفين بأسعار مغرية، فهاتفHuawei P30 Pro سعة 256 جيجابايت سيتاح بسعر 559 ديناراً، مقارنة بسعره الأصلي 619 ديناراً، أما الهاتف نفسه سعة 128 جيجابايت فسيكون متوفراً بسعر 499 دينارًاً، مقارنة بسعره الأصلي 555 ديناراً. وعند شرائك اصدار هاتفHuawei P30 Pro سعة 256 جيجابايت خلال العرض ستحصل على الهدايا المميزة التالية: كفالة لستة أشهر على الشاشة، وغطاء ذكي (smart cover)، ومُخزّن طاقة (Power Bank) ، وشاحن لاسلكي، وشاحن سيارة. أمّا عند شرائك هاتفHuawei P30 Pro سعة 128 جيجابايت ستحصل على ثلاث هدايا مميزة: سماعات Huawei FreeBuds Lite اللاسلكية، كفالة لستة أشهر على الشاشة، وغطاء ذكي (smart cover). وهذه أخبار رائعة بالنسبة للأشخاص الذي ينتظرون الفرصة لاقتناء هذا الهاتف!



العرض الثاني من هواوي سيكون على هاتف Huawei P30 بخصائصه المميزة. فهو يتمتع بثلاث كاميرات دقة 40 و16 و8 ميجا بكسل، ويمكنك أخذ صور رائعة بها خاصة مع ميزة تقريب الصور الهجينة بمعدل 5x. ويضم الهاتف بطارية 3650 مللي أمبير، والتي يمكن شحنها إلى 58% في غضون ثلاثين دقيقة فقط. وتُدعَّم هذه الخصائص بشريحة Kirin 980، وهي واحدة من أفضل الشرائح المعالجة المخصصة للهواتف الذكية. وخلال الجمعة السوداء، ستتيح هواوي هاتفها P30 سعة 128 جيجابايت بسعر 365 ديناراً، مقارنة بسعره الأصلي 435 ديناراً، مع كفالة على الشاشة لستة أشهر وغطاء ذكي كهدية ضمن العرض.

ابتداءً من 22 تشرين الثاني 2019، يمكنك الاستفادة من هذه العروض عبر زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو عبر صفحة متجر هواوي الإلكتروني المخصصة للجمعة السوداء (https://huaweieshop.jo/black-friday). لا تضيّع هذه العروض المميزة، واغتنم الفرصة خلال الجمعة السوداء لتقتني منتجات هواوي المفضلة التي لطالما كنت ترغب باقتنائها!