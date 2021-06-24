هواوي تتحضر لإطلاق أحد أرخص هواتف 5G

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية مواصفات هاتف تطوره هواوي ليكون أحد أرخص الأجهزة الذكية التي تعمل مع شبكات 5G.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف الجديد سيحمل اسم Maimang 10 SE، وسيحصل على هيكل من المعدن والبلاستيك محمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أما سعره فسيكون قرابة الـ 200 دولار فقط.

وسيزود الجهاز بشاشة LCD بمقاس 6.5 بوصة، أبعادها (16/51) سم، معدل ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 480 ثماني النوى، تردده أنويته يصل إلى 1.8 غيغابايت، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وستزوده هواوي بنظام تشغيل مطور عن “أندرويد-11″، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.-(روسيا اليوم)