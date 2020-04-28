“هواوي” تتيح خدمة ايصال المنتجات للمنازل

عمان -لا داعي للخروج من المنزل للحصول على منتجاتك المفضلة من هواوي، كل ما عليك فعله الاستمتاع بالتسوق من متجر هواوي الإلكتروني على الرابط: https://huaweieshop.jo/ بكل راحة وسهولة وأنت في مكانك، وسيتم إيصالها حتى باب منزلك خلال خمسة أيام مع خيار الدفع عند الاستلام. ومن المعروف، فإن متجر هواوي الإلكتروني يحتوي على مجموعة متنوعة وشيقة من المنتجات التي تلبي مختلف احتياجاتك اليومية. لنتعرف معا على مجموعة من أبرز المنتجات التي يمكنك طلبها اليوم عبر الإنترنت!

مع وجود جميع أفراد الأسرة في المنزل، سيكون هناك المزيد من الأجهزة المتصلة بشبكتك. سواء أكان ذلك للعمل من المنزل، أو مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو، وحتى للأطفال الذين لديهم متطلبات التعلّم الإلكتروني الخاصة بهم، فإن جهاز توجيه الإنترنت جاهز للقيام ببعض المهام الشاقة. هذا هو السبب في أنك تحتاج إلىHuawei WiFi Q2 Pro الذي يمكنه الحفاظ على اتصالات شبكة مستقرة، والسماح بالتغطية الكاملة حول منزلك بمساعدة محطات الأقمار الصناعية. من السهل أيضا تثبيته بوظيفة التوصيل والتشغيل البسيطة. ومن أفضل مزاياه أن جهاز التوجيه لطيف أيضًا من ناحية المظهر، ويضفي لمسة رائعة على ديكور منزلك.

التواجد في المنزل طوال اليوم هو أيضًا وقت رائع للتحسين من لياقتك الشخصية. ما تحتاجه لمساعدتك هنا هو متتبعات لياقة بدنية موثوقة تمنحك قراءات تفصيلية، وجميع المعلومات حول جميع أنشطتك البدنية، لمساعدتك على المتابعة. قم بتجربة ساعة Huawei WATCH GT 2، التي تتميز ببطارية تدوم أسبوعين وتمنحك قراءات شاملة حول جميع التدريبات الخاصة بك، حتى أنها تعطيك نصائح حول كيفية تحسينها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا الحصول على قراءات تفصيلية حول معدل ضربات القلب والنوم ومستويات التوتر، مما يضمن أن تكون جميعها قيد الفحص الدائم.

الهواتف الذكية مهمة في الوضع الحالي بقدر أجهزة الحاسوب؛ فهي تساعدك في إنجاز العديد من المهام المتنوعة. ولضمان حصولك على أداء قوي وتجربة ملائمة للعمل من المنزل، أنت بحاجة إلى هاتف ذكي يمكنك الاعتماد عليه. يمكنك اختيار هواتف مثل Huawei nova 7i أو حتى اختيار هاتف من سلسلة Huawei Y، فجميعها هواتف ذكية قادرة على التعامل مع المهام المكتبية اليومية بكفاءة. يعد إعداد كاميرا هاتف Huawei nova 7i الرباعية بدقة 48 ميجابكسل، والمدعم بالذكاء الاصطناعي، مثاليًا لالتقاط الصور مع العائلة أثناء تواجدك في المنزل، وحتى تسجيل مقاطع الفيديو، في حين أن بطاريته طويلة الأمد، ويتميز بالأعتدة القوية مثل معالج Kirin 810 مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي تضمن الأداء المثالي طوال اليوم، بغض النظر عن المهمة، سواء أكانت متعلقة بالعمل أو الترفيه، أو حتى الألعاب.