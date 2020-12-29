هواوي تجدّد القطاع بأحدث أجهزة الحواسيب المحمولة النحيفة والخفيفة مع سلسلة Huawei MateBook X المتاحة بالأردن

مع الوضع الحالي الذي يدفع باتجاه المزيد من حلول العمل والدراسة من المنزل، فإن أحد أكبر الأسواق التي شهدت زيادة هائلة في الطلب هي في الواقع أجهزة الحواسيب الشخصية وأجهزة الحواسيب المحمولة، إذ يحتاجها الناس اليوم أكثر من أي وقت مضى.

منذ دخولها في قطاع أجهزة الحواسيب، سعت هواوي باستمرار لتزويد مستخدميها بمنتجات عالية الجودة ومبتكرة من أجل تجربة المستخدم النهائية. هذا التصميم الذي لا يتزعزع هو ما أدى إلى نجاح هواوي الهائل في هذا القطاع. في الواقع، تلعب أجهزة الحواسيب الشخصية من هواوي دورًا مهمًا في النظام البيئي الذكي لجميع السيناريوهات من أجل الاتصال بمنتجات متعددة في سيناريوهات مختلفة لأسلوب حياة أكثر ذكاءً. شهد نمو هواوي في قطاع أجهزة الحواسيب الشخصية نموًا ثابتًا في النصف الأول من عام 2020 أيضًا، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى التزام العلامة التجارية بخدمة المستهلكين بما يحتاجون إليه بالضبط، ومن خلال الابتكارات التكنولوجية التي تعمل على تحسين الحياة اليومية.

الأحدث في هذه المجموعة هو “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei“، الحاسوب الشخصي المحمول الرائد الجديد تمامًا من هواوي، والذي يجمع بين إمكانية النقل المحسنة والأداء القوي لتجربة ذكية شاملة. يلبي احتياجات المحترفين المتنقلين الذين يطلبون جهاز حاسوب محمول لا يوفر أداءً قويًا فحسب، بل يحافظ في الوقت نفسه على مظهر أنيق وعصري. بالإضافة إلى حزم جميع المكونات اللازمة لأداء قوي في جسم مضغوط وخفيف الوزن يزن 1 كيلو جرامًا فقط!

ومع ذلك، فإن ما يميزه حقًا عن بقية أجهزة الحواسيب الأخرى في القطاع نفسه هي الميزات والمواصفات التي تعزز الإنتاجية والترفيه. خذ على سبيل المثال ميزات العرض، حيث يتميز حاسوب “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” بشاشة عرض كاملة لانهائية – Infinite FullView Display بدقة 3K مع نسبة 90% من الشاشة إلى الجسم، لذا، هو قادر على توفير تجربة مشاهدة دون عائق لجميع أنواع الاستخدام. يمكن أيضًا استخدام هذه الشاشة بطريقة مبتكرة، حيث بإمكان المستخدمين بث شاشة هواتفهم الذكية أيضًا. فبفضل ميزة التعاون متعدد الشاشات – Multi-Screen Collaboration في Huawei Share، يتيح حاسوب “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” الشخصي التعاون السلس بين الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب بنقرة واحدة. بمجرد توصيل الهاتف الذكي والحاسوب الشخصي، يمكن للمستخدمين الاستمتاع ببث شاشة الهاتف الذكي لاسلكيًا على شاشة الحاسوب. يتيح هذا أيضًا نقل الملفات بسهولة بالسحب والإفلات، وتحرير الملفات، ومكالمات الفيديو، أو الصوت، أو غيرها، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والإنتاجية.

قامت هواوي أيضًا بتغيير لوحة التتبع، حيث تقدم حلاً أكثر ذكاءً وأكبر بكثير من تلك التي توفرها الشركات المصنعة الأخرى. توفر تقنية اللمس Huawei FreeTouch الجديدة مساحة أكبر للبحث وتدعم ردود الفعل اللمسية لتجربة أكثر سلاسة عن طريق اللمس. كذلك، تم تعزيز مستويات الأداء الإجمالية بمساعدة معالج Intel® Core ™ i5 من الجيل العاشر، إلى جانب ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما يسمح لحاسوب “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” بحمل جميع أنواع المهام التي يتم إلقاؤها عليه بسهولة. ويصبح ذلك ممكنًا أيضًا من خلال قدرة الحاسوب الشخصي على دعم تقنية Wi-Fi 6، لضمان اتصال إنترنت مناسب وسرعات تصل إلى ثلاثة أضعاف سرعة WiFi 5. بالإضافة إلى كل هذا، يأتي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” مزودًا بحل صوتي غامر يستخدم نظام مكبرات صوت رباعي قوي مع إعداد بتردد منفصل يوفر صوتًا ثريًا ثلاثي الأبعاد مباشرة من أسفل لوحة المفاتيح. بفضل خوارزميات الصوت المتقدمة، يقوم هذا الإعداد بتحويل الصوت المحيطي افتراضيًا مما يتيح تجربة صوتية سينمائية مذهلة أثناء مشاهدة الأفلام أو حتى أثناء الاستمتاع بالموسيقى.

مع ظهور المزيد من الأجهزة الرقمية في حياتنا اليومية، شهد الاهتمام بالخصوصية والأمان زيادة هائلة. على سبيل المثال، لا يزال مستخدمو الحواسيب الشخصية يغطون كاميرا الويب لجهاز الحاسوب المحمول الخاص بهم مع قطعة صغيرة من الشريط، والتي قد تقلل من جمالية الأجهزة الخاصة بهم. قامت هواوي بحل هذه المشكلة عن طريق إنشاء كاميرا في لوحة مفاتيح حاسوب “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” نفسها، وصممتها بحيث لا تظهر إلا عند الحاجة. من ناحية أخرى، يسمح زر الطاقة الموجود في “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” المقرون مع قارئ بصمات الأصابع بمصادقة هوية المستخدمين وتسجيل الدخول إلى الحاسوب المحمول الخاص بهم أثناء تشغيله، مما يوفر الوقت أثناء تسجيل الدخول.

لطالما كانت مجموعة منتجات هواوي في سباق لتحسين الحياة اليومية من خلال الابتكارات التكنولوجية الصحيحة. ويعدّ “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” ببساطة جهازًا آخر يساهم بشكل أكبر في تحقيق هذا الهدف، خاصة بفضل ميزاته القوية وحلوله المبتكرة. ويعدّ تتويجًا لتصميمات تحديد الاتجاه والهندسة التي تركز على الأداء، وهي شهادة حقيقية على قدرات هواوي في الأجهزة الإبداعية التي يريدها المستخدم.

في الأردن، يتاح الحاسوب الشخصي “هواوي ميت بوك X -MateBook X Huawei” باللون الفضي وبسعر 1,249 دينارًا، مع كفالة لمدة عامين، وهدية مجانية متاحة بكمية محدودة، عبارة عن مجموعة من أدوات الأعمال (business package)؛ تضم حقيبة ظهر وفأرة بلوتوث وقاعدة وصل “MateDock 2 Docking Station”. يمكنك شراءه الآن من خلال الرابط: https://huaweieshop.jo/laptops/huawei-matebook-x. اشتره الآن لتحصل على تجربة غامرة وسلاسة مذهلة بالأداء!