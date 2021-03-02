“هواوي” تحذر من اتساع الفجوة الرقمية

دبي- في المؤتمر العالمي للجوال 2021 المقام حالياً في شنغهاي والذي يعد الحدث الأكبر عالمياً لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، تحدث كين هو، نائب رئيس مجلس إدارة “هواوي” في افتتاح المؤتمر عن الآثار الكبيرة لتفشي الجائحة على الدول والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم، مشيراً للفجوة الرقمية التي تعمقت خلال فترة الجائحة، والدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا لتحفيز الاقتصادات واستمرار تطور الأعمال والخدمات.

وقال كين: “لا يقتصر دور الابتكار على مواجهة التحديات فحسب، بل يسهم في بناء مستقبل أفضل كذلك. وبموازاة العمل للسيطرة على الجائحة، يجب علينا جميعاً السعي نحو تعزيز الابتكار لتحسين جودة الحياة وإنجاز الأعمال بطرق أكثر ذكاءً وبناء عالم أكثر تواصلاً يضع التكنولوجيا في متناول الجميع”. وأوضح كين كيف أدت الجائحة إلى زيادة الفجوة الرقمية التي كانت موجودة نتيجة عدم توفر التقنيات والمهارات الرقمية للجميع، وأنه يتوجب على المعنيين خلال المرحلة الحالية التركيز على الابتكار لجسر الفجوة بين من يملكون التقنيات الحديثة ومن لا يملكونها.

وسلط الضوء على المتطلبات الجديدة للبنية التحتية الرقمية التي فرضتها الجائحة، وأشار إلى أهمية التركيز على تحسين القدرات في مختلف القطاعات وبناء النظام الإيكولوجي الملائم وابتكار القيمة بالاعتماد على التقنيات الرقمية لتحقيق التوقعات، وأن التحول الرقمي يوفر المزيد من الفرص، حيث توقعت “هواوي” إلى أن ما يصل إلى 55 % من الناتج المحلي الإجمالي للصين سيعتمد على الاقتصاد الرقمي بحلول العام 2025، وستصل نسبة الشركات الكبيرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى 97 %، فيما تشير التوقعات إلى أن تصل نسبة الإيرادات التي تحققها شركات الاتصالات العالمية من خلال العملاء إلى 60 %.

وقال كين إن الشركة تعمل عن كثب مع العملاء والشركاء على تعزيز ابتكارات الجيل الخامس، وتتعاون حالياً مع شركاء النظام الإيكولوجي على تطوير أجهزة تلبي وتواكب الاحتياجات الخاصة بكل قطاع. ومن خلال الابتكار المشترك والشراكات الاستراتيجية، تسعى الشركة لنشر تطبيقات الجيل الخامس في قطاع الأعمال على نطاق واسع، ولتحقيق التوافق بين اتصالات الجيل الخامس والمعايير التقنية لنشر تطبيقاته المخصصة للشركات بشكل أسرع.

وصرح أنه بفضل التعاون مع الشركاء وشركات الاتصالات الإقليمية، وقعت “هواوي” أكثر من 1000 عقد لنشر تطبيقات الجيل الخامس المخصصة في أكثر من 20 قطاعاً، وأن الشركة عملت على مدار العام الماضي بشكل وثيق مع شركات الاتصالات لضمان عمليات الشبكات واستقرارها في أكثر من 300 شبكة في 170 بلداً.

وخلال كلمته، أطلق كين سايبرفيرس (Cyberverse) من “هواوي”، وهو تطبيق متطور يعمل بتقنية الواقع المعزز ويوضح كيف يمكن لشبكات وأجهزة الجيل الخامس وتقنية الواقع المعزز أن توفر تجربة افتراضية مميزة سواء لتصميم غابة تنبض بالحياة أو محاكاة الفضاء الخارجي. ويوفر التطبيق الجديد إمكانية الجمع بين الحقائق الفعلية والافتراضية بشكل سلس وتحديد المواقع بدقة فائقة ويمتاز بقدرات كبيرة في الحوسبة السحابية ونقل النطاق الترددي من خلال الجيل الخامس. وتتوقع “هواوي” أن يوفر التطبيق الجديد العديد من فرص النمو في مختلف القطاعات، بما فيها التعليم والترفيه والسياحة والنقل والملاحة.

يذكر أن “هواوي” تركز حالياً على ابتكارات الجيل الخامس بشكل كبير للمساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي في مختلف القطاعات. وأشار “هو” إلى أن ابتكارات “هواوي” تركز على ثلاثة مجالات رئيسية هي التكنولوجيا والمنتجات والتطبيقات؛ حيث يوفر حل Super Uplink الجديد من “هواوي” سرعات اتصال لا مثيل لها، ما يساعد الشركات على تعزيز اعتمادها على الإنترنت الصناعي. كما أسهمت منتجات الحوسبة السحابية الطرفية التي تعتمد على الجيل الخامس من “هواوي” في نشر محطات الحوسبة الطرفية بسرعة أكبر بما يصل إلى 10 أضعاف.