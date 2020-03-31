“هواوي” تحقق أداء قويا في أعمالها للعام 2019

شينزن- أعلنت “هواوي” عن نتائجها المالية المدققة للعام 2019 ونشرت تقريرها السنوي الذي كشف عن متابعة تحقيق أداء تجاري مميز رغم استمرار الضغوطات الخارجية؛ حيث بلغت عوائد مبيعاتها في جميع أنحاء العالم 123 مليار دولار أميركي للعام 2019 بزيادة 19.1 % سنوياً. وبلغ صافي أرباح الشركة 9 مليارات دولار أميركي، وتجاوزت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ما قيمته 13.1 مليار دولار أميركي بزيادة سنوية بلغت 22.4 %.

وبحسب التقرير، استثمرت “هواوي” 15.3 % من عائداتها للعام 2019 في مجال البحث والتطوير؛ أي ما يعادل تقريباً 18.8 مليار دولار أميركي، وذلك في إطار مواصلة توفيرها للابتكارات التقنية من خلال متابعة تركيزها على نهج الاستثمار في مجال البحث والتطوير على المدى الطويل. وقد تجاوز إنفاقها الإجمالي في مجال البحث والتطوير على مدار العقد الماضي 85.9 مليار دولار أميركي.

وقال إريك شو رئيس مجلس إدارة “هواوي” بالتناوب: “كان العام 2019 استثنائياً للشركة، فعلى الرغم من استمرار الضغوطات الخارجية الهائلة تمكنّا من تحقيق تقدّم كبير من خلال التركيز على تعزيز قيمة الخدمات التي نقدمها لعملائنا. وقد عملنا بجدّ لنكسب ثقة واحترام العملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، مما أسهم في الحفاظ على جودة أعمالنا”.

وذكر التقرير أن العام 2019 شهد إطلاق مجموعة “هواوي كارير” لشبكات الاتصالات شبكات الجيل الخامس التجارية. وقد عملت “هواوي” على إنشاء مراكز ابتكار مشتركة بالتعاون مع شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار سعيها الجاد لمساعدة عملائها على نشر شبكات الجيل الخامس تجارياً، وتعزيز ابتكاراته لاستفادة مزيد من الصناعات والقطاعات منه.