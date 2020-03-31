هواوي تحقق 9 مليارات دولار أرباح صافية

شينزن- أعلنت هواوي نتائجها المالية لعام 2019؛ حيث بلغ صافي أرباحها لعام 2019 نحو 9 مليارات دولار، فيما بلغت عوائد مبيعاتها في جميع أنحاء العالم 123 مليار دولار، بزيادة 1ر19 بالمئة سنوياً.

وتجاوزت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ما قيمته 1ر13 مليار دولار بزيادة سنوية بلغت 4ر22 بالمئة.

ونشرت الشركة تقريرها السنوي الذي كشف عن متابعة تحقيق أداء تجاري مميز رغم استمرار الضغوطات الخارجية. وحسب بيان صحفي عن مكتبها في عمان، استثمرت هواوي 3ر15 بالمئة من عائداتها لعام 2019 في مجال البحث والتطوير، بما يعادل 8ر18 مليار دولار تقريبا، وذلك في إطار مواصلة توفيرها للابتكارات التقنية من خلال متابعة تركيزها على نهج الاستثمار في مجال البحث والتطوير على المدى الطويل، مشيرة إلى أن إنفاقها الإجمالي في مجال البحث والتطوير على مدار العقد الماضي تجاوز 9ر85 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة هواوي بالتناوب، إريك شو، إن “عام 2019 كان استثنائياً للشركة، فعلى الرغم من استمرار الضغوطات الخارجية الهائلة تمكنّا من تحقيق تقدّم كبير من خلال التركيز على تعزيز قيمة الخدمات التي نقدمها لعملائنا، وعملنا بجدّ لنكسب ثقة واحترام العملاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، ما ساهم في الحفاظ على جودة أعمالنا”.

وذكر التقرير أن عام 2019 شهد إطلاق مجموعة “هواوي كارير” لشبكات الاتصالات شبكات الجيل الخامس التجارية حيث عملت على إنشاء مراكز ابتكار مشتركة بالتعاون مع شركات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، لمساعدة عملائها على نشر شبكات الجيل الخامس تجارياً، كما وفرت حلولا للمحطات الرئيسية “رورال ستار” لمعالجة مشاكل تغطية الشبكات في المناطق النائية، حيث بلغت مبيعات مجموعة “هواوي كارير” لشبكات الاتصالات 5ر42 مليار دولار عام 2019، بزيادة سنوية قدرها 8ر3 بالمئة.

بترا