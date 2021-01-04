هواوي تختتم مسابقة هواوي للمطورين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

أكثر من 4900 تسجيل في 12 دولة

عمّان، كانون الثاني 2021: اختتمت شركة هواوي نسخة عام 2020 من مسابقة هواوي للمطورين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بعد أن دعت جميع المطورين في كل من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وعُمان، وقطر، والعراق، وجنوب أفريقيا، وتونس، والمغرب، وباكستان، الذين يمتلكون تطبيقًا متاحًا على متجر Huawei AppGallery للانضمام إلى المسابقة من خلال تطبيق واحد أو تطبيقات متعددة، للحصول على فرصة الفوز بجوائز وقسائم نقدية. وقد بدأت المسابقة في أوائل أيلول الماضي، وانتهت في 31 كانون الأول 2020 في جميع البلدان.

تم إطلاق المسابقة لتقديم جوائز لتطبيقات الهاتف النقال عالية الجودة المبنية على منظومة Huawei Mobile Services (HMS)، وأيضًا، لإلهام المطورين الإقليميين للاستفادة من القدرات المفتوحة عبر منظومة HMS في إنشاء تطبيقات مبتكرة، وتقديم خدمات الحياة الذكية لمستخدمي أجهزة هواوي.

مع أكثر من 4900 تسجيل في جميع البلدان، يتم اختيار الفائزين في مسابقة هواوي للمطورين لكل بلد بناء على مجموعة شاملة من المعايير. وتستند المعايير الرئيسية للاختيار على شعبية التطبيق داخل السوق (عدد التنزيلات)، وتكامل التطبيق مع HMS الأساسية، وتكامله مع HMS Special Kit. ويحظى المطورون بفرصة الفوز بمكافآت متعددة: تشمل الجوائز النقدية، والقسائم النقدية، والعروض الترويجية الهادفة لنمو تطبيقاتهم، ويمكن اختيار كل تطبيق فائز لإحدى فئات الجوائز (الجوائز الذهبية أو الفضية أو البرونزية).

بعد تحليل دقيق لكل تطبيق تم إرساله، تعلن هواوي عن الفائزين لكل بلد في بداية العام. وكجزء لا يتجزأ من بناء النظام البيئي للمواهب في هواوي، تستكشف مسابقة هواوي للمطورين طرق تطوير المواهب المبتكرة، وتلعب دورًا حاسمًا في تعزيز تقنيات الشركاء مع Huawei AppGallery. وتعدّ هواوي محركًا نشطًا للمجتمع الرقمي الذكي، وممكِّن فعّال للتحول الرقمي للصناعات والشركات، وشريك مفضل للعملاء في مجال التكنولوجيا. ومن خلال الالتزام باستراتيجية “platform + ecosystem” والعمل مع الشركاء، بَنَتْ هواوي منصة مفتوحة ومرنة وآمنة، وقامت أيضًا بتعزيز نظام بيئي سليم يتميز بالتعايش والمشاركة والمنافع المتبادلة، ويتمتع بسيمفونية التحول الصناعي الرقمي. تهدف الجهود التعاونية في نهاية المطاف إلى بدء عصر ذكي حيث يكون كل شيء متصلًا وذكيًا. جميع المعلومات حول مسابقة مطوري هواوي للأردن، وسلطنة عُمان، وقطر، والبحرين، والكويت متاحة عبر الرابط:https://developer.huawei.com/consumer/en/activity/501603350063245081