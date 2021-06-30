هواوي تدعو مستخدميها في الأردن للمشاركة في تحدي الخطوات لفرصة ربح HUAWEI Band 6 وهدايا أخرى مميزة!

لطالما شجعت هواوي مستخدميها على ممارسة الرياضة وعيش حياة صحية عبر تنظيم العديد من التحديات والفعاليات المتنوعة. وهذه المرة، تدعو هواوي مستخدميها في الأردن للمشاركة في تحدي الخطوات عبر إكمال 3,000 خطوة يوميًا أو أكثر في ثلاثة أيام خلال أي وقت بين 28 حزيران و20 تموز 2021. ويمكن المشاركة في هذا التحدي عبر التسجيل في تطبيق HUAWEI Health المثبت مسبقًا في هواتف هواوي الذكية، وتشغيل المزامنة للبيانات والنقر على لافتة الحدث للانضمام إليه. وبمجرد اكتمال التحدي بنجاح، سيحصل جميع المشاركين على ميدالية رقمية عبر تطبيق HUAWEI Health، بالإضافة إلى الدخول في السحب، حيث سيحظى ستة فائزين بفرصة ربح سوار HUAWEI Band 6، بينما سيحصل عشرة فائزين على سوار HUAWEI Band 4e، إلى جانب فرصة ربح قسائم شرائية من متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني بقيمة 5 دنانير.

وعند الحديث عن سوار HUAWEI Band 6 لا بد من ذكر أبرز مميزاته؛ إذ تجمع فيه هواوي بين إمكانيات الساعة الذكية في سوار جديد تمامًا، مما يمكّنه من القيام بأكثر مما اعتدنا عليه في السوار الذكي، كل ذلك بسعر مناسب.

أبرز هذه المميزات تتعلق بالمؤشرات الصحية؛ حيث يراقب سوار HUAWEI Band 6 مستويات الأكسجين في الدم (SpO 2 ) باستمرار، وهو مؤشر صحي مهم؛ إذ يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات SpO 2 للفرد إلى التعب بينما تكون المستويات المنخفضة لفترات طويلة أكثر خطورة. ما تفعله هواوي هنا هو، بدلاً من جعل المستخدمين يفحصون مستويات SpO 2 الخاصة بهم عندما يشعرون بالإرهاق فقط، يراقب سوار HUAWEI Band 6 ذلك طوال اليوم في الخلفية، كما ينبّه مرتديها إذا كان هناك أي انخفاض في المستوى. لا تنتهي مراقبة الصحة عند هذا الحد، لأن هذا السوار الذكي يضم جميع أنظمة المراقبة الصحية القوية من هواوي، والتي تسمح بمراقبة دقيقة لمعدل ضربات القلب باستخدام ميزة HUAWEI TruSeen™ 4.0، وميزة HUAWEI TruSleep™ لتتبع النوم بدقة، وميزة HUAWEI TruRelax™ لقياس الإجهاد وإدارته.

تتبع الصحة واللياقة البدنية هو ما يفترض أن تفعله الأساور الذكية، ومع ذلك، فإن ما لا يتوقعه الناس من السوار الذكي أن يأتي بشاشة عرض، وهو أمر تفتقره معظم هذه الأساور. مع سوار HUAWEI Band 6، تحصل على شاشة AMOLED كاملة مقاس 1.47 بوصة بتصميم أقل حوافًا ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 42%، مما يعني أن التجربة الإجمالية أصبحت غامرة أكثر من أي وقت مضى. لا توفر هذه الشاشة تجربة تفاعلية شبيهة بالساعات الذكية فحسب، بل تضفي أيضًا على السوار المظهر العام للساعات الذكية. كذلك. تحافظ هواوي على وعدها بتزويد منتجاتها ببطاريات ذات عمر طويل الأمد، ومع سوار HUAWEI Band 6 ذلك هو الحال؛ حيث يأتي ببطارية تدوم أسبوعين كاملين من الاستخدام بشحنة واحدة مع تشغيل جميع ميزات الصحة واللياقة البدنية.

إذا كان هناك شيء واحد ثابت مع الأساور الذكية وأجهزة التتبع، فهو الاهتمام بمراقبة اللياقة البدنية وتتبع البيانات لتقييم التقدم. لا يحذو سوار HUAWEI Band 6 بعيدًا عن هذا النطاق، فهو قادر على تتبع ما يصل إلى 96 وضعًا للتمرين يتم اكتشافها وتتبعها تلقائيًا للحصول على أدق البيانات. يتم استكمال ذلك أيضًا من خلال خوارزمية ميزة HUAWEI TruSport™، التي تحلل بعمق قدرات تمرين المستخدم بناءً على تقلب معدل ضربات القلب وبيانات التمرين، وتوفر تقييمات مفصلة مثل مستويات الأكسجين ووقت الاسترداد وتأثيرات التدريب. كل هذا يقترن جيدًا بتطبيق HUAWEI Health، والذي يمكن استخدامه لعرض جميع البيانات وعرض تمارين التنفس وتحديد الأهداف ومراقبة التقدم، وحتى ضبط التنبيهات الذكية وتذكيرات الأحداث.

ما يميز سوار HUAWEI Band 6 حقًا هو كيف يأخذ الإشارات التطورية من الهواتف والساعات الذكية، لينتج عنه جهاز لا يوفر فقط جميع الميزات الممتازة التي يجب على المرء أن يتوقعها من أمثال ساعة ذكية كاملة، ولكنه يقدم كل ذلك بسعر الأساور الذكية، وبالتالي يغيّر المفهوم العام لها.

يتوفر سوار HUAWEI Band 6 في الأردن بسعر 49 دينارًا أردنيًا، ويمكن اقتناؤه عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-band-6-ar/، أو متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/ar/wearables/huawei-band-6، أو من خلال زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.