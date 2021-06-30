“هواوي” تدعو مستخدميها في الأردن للمشاركة في تحدي الخطوات

عمان-لطالما شجعت هواوي مستخدميها على ممارسة الرياضة وعيش حياة صحية عبر تنظيم العديد من التحديات والفعاليات المتنوعة. وهذه المرة، تدعو هواوي مستخدميها في الأردن للمشاركة في تحدي الخطوات عبر إكمال 3.000 خطوة يوميا أو أكثر في ثلاثة أيام خلال أي وقت بين 28 حزيران و20 تموز 2021. ويمكن المشاركة في هذا التحدي عبر التسجيل في تطبيق HUAWEI Health المثبت مسبقا في هواتف هواوي الذكية، وتشغيل المزامنة للبيانات والنقر على لافتة الحدث للانضمام إليه. وبمجرد اكتمال التحدي بنجاح، سيحصل جميع المشاركين على ميدالية رقمية عبر تطبيق HUAWEI Health، بالإضافة إلى الدخول في السحب، حيث سيحظى ستة فائزين بفرصة ربح سوار HUAWEI Band 6، بينما سيحصل عشرة فائزين على سوار HUAWEI Band 4e، إلى جانب فرصة ربح قسائم شرائية من متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني بقيمة 5 دنانير.

وعند الحديث عن سوار HUAWEI Band 6 لا بد من ذكر أبرز مميزاته؛ إذ تجمع فيه هواوي بين إمكانيات الساعة الذكية في سوار جديد تمامًا، مما يمكنه من القيام بأكثر مما اعتدنا عليه في السوار الذكي، كل ذلك بسعر مناسب.

أبرز هذه المميزات تتعلق بالمؤشرات الصحية؛ حيث يراقب سوار HUAWEI Band 6 مستويات الأكسجين في الدم (SpO2) باستمرار، وهو مؤشر صحي مهم؛ إذ يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات SpO2 للفرد إلى التعب بينما تكون المستويات المنخفضة لفترات طويلة أكثر خطورة. ما تفعله هواوي هنا هو، بدلا من جعل المستخدمين يفحصون مستويات SpO2 الخاصة بهم عندما يشعرون بالإرهاق فقط، يراقب سوار HUAWEI Band 6 ذلك طوال اليوم في الخلفية، كما ينبه مرتديها إذا كان هناك أي انخفاض في المستوى. لا تنتهي مراقبة الصحة عند هذا الحد، لأن هذا السوار الذكي يضم جميع أنظمة المراقبة الصحية القوية من هواوي، والتي تسمح بمراقبة دقيقة لمعدل ضربات القلب باستخدام ميزة HUAWEI TruSeen™ 4.0، وميزة HUAWEI TruSleep™ لتتبع النوم بدقة، وميزة HUAWEI TruRelax™ لقياس الإجهاد وإدارته.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة “لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط”، زياد الحازمي: “اننا سعداء وممتنون لتوطيد العلاقات المهنية التي تجمعنا مع شركة جورامكو، وكما اننا كذلك ننتهز هذه الفرصة لشكر القائمين عليها وعلى ثقتهم التي وضعوها في خدماتنا وباختيارنا كمزود مفضل لباقة من الحلول لصيانة وإصلاح ولاعادة تجديد الطائرات التجارية كما اننا خاصة نولي اهتماما كبيرا برضى عملائنا، فإنهم دائماً ضمن أعلى أولوياتنا، متطلعين ان نشهد سويا ثمار هذا التعاون مع جورامكو.”