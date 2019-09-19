هواوي ترسخ ريادتها بفوزها بأعلى الجوائز في معرض إيفا 2019 إعجاب وإشادة بـ Kirin 990 وFreeBuds الفئة 3

عززت شركة هواوي مرة أخرى مكانتها الراسخة وجدارتها كشركة رائدة في ابتكار المنتجات، بحصولها على أكثر من 20 جائزة وتكريم خلال فعاليات معرض إيفا 2019 في برلين – ألمانيا. وحصدت الشركة ذلك العدد الضخم من الجوائز وسط اهتمام الصحافة التقنية العالمية، وذلك بعد أن أطلقت تشكيلة واسعة من المنتجات المبتكرة كي تعزز تجربة المستخدمين في مختلف الحالات والاحتياجات.

وحظيت منتجات Huawei بإشادة(Popular Mechanics) ، Central) (Android ،(Stuff) وغيرها من وسائل الإعلام التي سلطت الضوء على منتجات Huawei، وصنفتها في أعلى المراتب ضمن قوائم أفضل المنتجات التي أعلن عنها خلال معرض إيفا 2019. ففي المعرض أطلقت Huawei المعالج Kirin 990، وسماعة الأذن FreeBuds 3 المصممة لإلغاء الضوضاء بطريقة فعالة، والهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro والراوتر عالي السرعة WiFi Q2 Pro، وفازت جميع تلك الأجهزة بجوائز متنوعة. ويدل فوز Huawei بهذا العدد الوافر من جوائز الامتياز على مواصلة الشركة اتباع مبادئ التصميم التي تتمحور حول تلبية حاجات المستخدمين وخدمتهم ومنحهم منتجات عالية الأداء تتمتع بإمكانيات اتصال متفوقة.

ومن أهم الجوائز التي حصدتها Huawei في معرض إيفا 2019:

منحت الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت (EISA) الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro لقب “أفضل هاتف ذكي في العام 2019-2020” ووصفته بأنه “الجهاز المثالي للمستهلكين الذين يدركون قيمة التصوير الفوتوغرافي عالي الجودة” وأثنت على قدراته المذهلة في هذا المجال، بدءاً من صوره الممتازة في الإضاءة المنخفضة وصوره الشاملة بالعدسة عريضة زاوية التصوير، إلى جودته الممتازة في وضعية تصوير البورتريه، وقدرته على التقريب 50 مرة بعدسة التصوير البعيد، متفوقاً بذلك على جميع الأجهزة المنافسة.

كما منح موقع(Android Authority) سماعة الستيريو الحقيقي اللاسلكي HUAWEI FreeBuds 3 جائزة “أفضل ما عرض في إيفا 2019” وهي تدعم الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.1 (Bluetooth 5.1) وتتضمن رقاقة (Kirin A1) الموفرة للطاقة ومنخفضة التأخيرات الزمنية، وهو موقع عالمي متخصص بتقنية الأجهزة النقالة.

أما موقع(Android Central) فقد منح Kirin 990 جائزة “أفضل ما عرض في إيفا 2019” لقدرتها على دعم سرعات تنزيل تبلغ 2.3 جيجابت في الثانية، وتضمنها وحدة معالجة رسوميات ذات 16 نواة، والزيادة الكبيرة التي حققتها في قوة المعالجة لتناسب تطبيقات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي لتجعلها أحد المعالجات المفضلة في الحدث. ويمثل أندرويد سنترال مصدراً لأخبار الأجهزة النقالة ومراجعات الخبراء لها.

وقد صادق موقع (Android Headlines) على منح سماعة الستيريو الحقيقي اللاسلكي HUAWEI FreeBuds 3 جائزة “أفضل ما عرض في إيفا 2019” وواصل محررو الموقع الثناء على الجهاز الملحق الجديد، فوصفوه بأنه أول سماعات أذن لاسلكية حقيقية تلبي ما يحتاجه عشاق الموسيقى. وقالوا بأن قدرة السماعات على الكبت الفعال للضوضاء والشحن اللاسلكي والصوت عالي الجودة دعتهم إلى منحها هذه الجائزة. بجانب منح الموقع ذاته Kirin 990 جائزة أفضل ما عرض في إيفا 2019 بسبب أدائها المتفوق واستهلاكها الطاقة بمعدلات منخفضة محققة كفاءة تشغيلية أعلى.

وشارك (GadgetMatch) جهات أخرى عديدة مثل مجلة (Gear Diary) و(Popular Mechanics) و(GEEKSPIN) ومجلة (Sound Guys)و(Stuff) وموقع (TalkAndroid) وغيرهم في تقديم جائزة “أفضل ما عرض في إيفا 2019” لشركة Huawei تقديراً لها على تطوير سماعة الأذن FreeBuds 3 وفازت سماعات الأذن اللاسلكية بهذه الجائزة لامتيازها بكبت الضوضاء الفعال وتصميمها الأنيق وقدرتها على العمل لمدة 20 ساعة إضافية عند استخدام علبة الشحن الخاصة بها.

وقد توافقت أيضاً عدة مواقع ومجلات مختصة في منح Huawei جائزة أفضل ما عرض في إيفا 2019 عن Kirin 990 الذي يعتبر ثورة متكاملة في مجال معالجات الذكاء الصناعي. وأهم هذه الجهات: (The Big Tech Question)، (GearDay)، (Mightygadget)، (Ubergizmo) وغيرهم الكثير.

من غير المستغرب تحقيق شركة التقنية الكبرى هذا الكم من الجوائز والإشادات من قبل المواقع والمجلات العالمية الكبرى، والتي تعتبر المراجع الرئيسية للأحكام على منتجات التقنية الجديدة، وذلك قياساً على الأداء والفعالية ونسبة الابتكار في كل ما هو جديد، ولما تحققه الشركة من تقدم يوماً بعد يوم؛ فهي بكل تأكيد تواصل مسيرتها للتربع على العرش العالمي لشركات التقنية في القريب العاجل!