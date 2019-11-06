“هواوي” ترعى معرض ومؤتمر “Pocket Gamer Connects”

عمان- شاركت هواوي بصفتها الراعي البلاتيني في المؤتمر العالمي لصانعي ألعاب الموبايل “PocketGamer Connects”، الذي استضافه مختبر الألعاب الأردني، أحد مشاريع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، بالتعاون مع القمة التاسعة لصناعة الألعاب الإلكترونية ورابطة صانعي الألعاب الأردنية في الفترة ما بين الثاني والثالث من شهر تشرين الثاني الجاري في مجمّع الملك الحسين للأعمال.

واستقطبت الفعالية التي تعقد لأول مرة في الأردن والشرق الأوسط مشاركة 650 مطور ألعاب إلكترونية و80 متحدثاً متخصصاً في القطاع، كما أتاحت الفرصة أمام مطوري الألعاب في المنطقة للتواصل مع خبراء من أكثر من 900 شركة و55 دولة حول العالم. وتضمن جدول أعمال الفعالية 16 مساراً تم خلالها تسليط الضوء على أحدث تقنيات تطوير الألعاب، وسبل تحويلها إلى منتجات محققة للربح، بالإضافة إلى استعراض أبرز التوجهات التجارية في المجال.

وخلال المؤتمر، استعرض ناجي ربعمد، مدير متجر هواوي للتطبيقات “Huawei AppGallery” لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المزايا العديدة التي تتيحها منظومةHuawei Mobile Services عموماً وHuawei AppGallery بشكل خاص، لمساعدة المطورين على تعزيز القيمة التجارية لتطبيقاتهم، إذ يتيح لهم Huawei AppGallery فرصة إيصال تطبيقاتهم إلى ما يزيد على 390 مليون مستخدم نشط شهرياً في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم.

ويمتاز تطبيق Huawei AppGallery بطابعه المحلي والعالمي في الوقت نفسه، حيث يوفر توصيات ذكية للمستخدمين تبعاً للمواقع والدول التي يختارها المستخدم. وتشمل التوصيات الذكية التي يوفرها هذا التطبيق مجموعة واسعة من التطبيقات المحلية والمجاورة لموقع المستخدم، بالإضافة إلى أفضل النسخ المتاحة من كل تطبيق تبعاً لنموذج الهاتف الذكي المستخدم.