هواوي تستعد لإطلاق ساعتها المميزة Huawei WATCH GT 2 في السوق الأردني قريبًا

بعد النجاح الكبير الذي حققته ساعات Huawei WATCH GT في مختلف أنحاء العالم، تستعد شركة هواوي لإطلاق الجيل الثاني من ساعات Huawei WATCH GT 2 في السوق الأردني قريبًا.

وتتوفر الساعة، التي تجمع بين التصميم الكلاسيكي والأسلوب المبتكر، بطرازين؛ أحدهما قياس 42 ميليمتر والآخر بقياس 46 ميليمتر، وهي أولى ساعات هواوي الذكية المزودة بشاشة عرض زجاجية متكاملة وثلاثية الأبعاد، مما يوفر قدرة عرض واسعة النطاق. وبفضل المعالج Kirin AI الذي ابتكرته الشركة، تمتلك Huawei WATCH GT 2 القدرة على تزويد المستخدمين بتجربة ذكية تعزز فرص الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا.

وتمتاز الساعة بقدرات موسّعة لعمر البطارية، حيث تتميز ساعة Huawei WATCH GT 2 بقياس 46 ميليمتر بالقدرة على العمل لمدة تصل إلى أسبوعين، بينما يمكن أن يعمل نموذج الساعة قياس 42 ميليمتر بشكل مستمر لمدة تصل حتى أسبوع واحد. وتم تحسين عمر البطارية في كلا الطرازين عند استخدام نظام تحديد المواقع GPS الخاص بالوضع الرياضي.

المساعد الشخصي لأنشطة الحياة اليومية

توفر Huawei WATCH GT 2 العديد من المزايا الفريدة التي تسهّل على الأفراد حياتهم اليومية. فمع ميزة الاتصال بالبلوتوث 5.1، يمكن للمستخدمين إجراء المكالمات أو استلامها أثناء ممارسة الرياضة أو القيادة عبر الساعة مباشرة ليبقوا على تواصل دائم مع العائلة والأصدقاء. وتتيح هذه الساعة لمرتديها عيش تجربة موسيقية جديدة تماماً مع مساحة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 2 جيجابايت، بما يمنحهم فرصة الاستماع إلى أغنياتهم المفضلة أثناء الركض أو المشي دون الحاجة لاستخدام الهاتف.

وتقدم الساعة مستوى جديدًا من الراحة من خلال دعم الإشعارات من الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتقويم والتطبيقات الأخرى للوسائط الاجتماعية. ويمكن أيضًا استخدام الميزات الأخرى مثل الطقس والمنبه والمؤقِّت وساعة الإيقاف والمصباح والعثور على هاتفي، إلى جانب مراقبة الضغط العصبي والحصول على الرعاية الصحية طوال اليوم من خلال Huawei ‎TruRelax™‎، وتتبع النوم بتقنية ‎TruSleep™ 2.0.

الابتكار في التدريب الشخصي

تعدّ Huawei WATCH GT 2 الرفيق الأمثل أثناء ممارسة الرياضة والأنشطة الخارجية، حيث تقدم بيانات فائقة الدقة لتتبع اللياقة البدنية تتنوع ما بين تحليل الأداء البدني وعرض المؤشرات الحيوية للجسم، وعدد الكيلومترات المقطوعة خلال ممارسة جميع التمارين والألعاب الرياضية المختلفة.

وبفضل تقنية Huawei ‎TruSeen™ التي تمت ترقيتها إلى الإصدار 3.5، يمكن للساعة تقديم قياس شخصي لمعدل ضربات القلب بفاعلية ودقة أكبر في الوقت الحقيقي خلال اليوم بأكمله، حتى أثناء النوم. وتضم الساعة 15 نشاطًا رياضيًا متنوعًا، بما يشمل الجري والسباحة والمشي وركوب الدراجات وغير ذلك الكثير.

واستعدادًا لإطلاق الساعة الجديدة في السوق المحلي، أجرت هواوي الأردن استبيانًا حول ساعات Huawei WATCH GT بين عدد من عملائها، كما قدمت شرحًا حول مواصفات Huawei WATCH GT 2. وعلّق أحد العملاء قائلاً: “حققت شركة هواوي نقلة نوعية في صناعة الساعات الذكية. وتأتي الساعة الجديدة بمزايا استثنائية وتصاميم متنوعة، إلى جانب إمكانية تخزين الأغنيات بسعة 2 جيجابايت. وأتوجه بالشكر الجزيل لفريق هواوي الذي قدّم شرحًا وافياً حول الساعة ومنحني فرصة ارتدائها وتجربة مزاياها الفريدة”.