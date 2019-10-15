“هواوي” تستعد لإطلاق ساعتها “Huawei WATCH GT 2”



عمان- بعد النجاح الكبير الذي حققته ساعات Huawei WATCH GT في مختلف أنحاء العالم، تستعد شركة هواوي لإطلاق الجيل الثاني من ساعات Huawei WATCH GT 2 في السوق الأردني قريبًا.

وتتوفر الساعة، التي تجمع بين التصميم الكلاسيكي والأسلوب المبتكر، بطرازين؛ أحدهما قياس 42 ميليمتر والآخر بقياس 46 ميليمتر، وهي أولى ساعات هواوي الذكية المزودة بشاشة عرض زجاجية متكاملة وثلاثية الأبعاد، مما يوفر قدرة عرض واسعة النطاق. وبفضل المعالج Kirin AI الذي ابتكرته الشركة، تمتلك Huawei WATCH GT 2 القدرة على تزويد المستخدمين بتجربة ذكية تعزز فرص الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا. وتمتاز الساعة بقدرات موسعة لعمر البطارية، حيث تتميز ساعة Huawei WATCH GT 2 بقياس 46 ميليمتر بالقدرة على العمل لمدة تصل إلى أسبوعين، بينما يمكن أن يعمل نموذج الساعة قياس 42 ميليمتر بشكل مستمر لمدة تصل حتى أسبوع واحد. وتم تحسين عمر البطارية في كلا الطرازين عند استخدام نظام تحديد المواقع GPS الخاص بالوضع الرياضي.

وتوفر Huawei WATCH GT 2 العديد من المزايا الفريدة التي تسهّل على الأفراد حياتهم اليومية. فمع ميزة الاتصال بالبلوتوث 5.1، يمكن للمستخدمين إجراء المكالمات أو استلامها أثناء ممارسة الرياضة أو القيادة عبر الساعة مباشرة ليبقوا على تواصل دائم مع العائلة والأصدقاء.