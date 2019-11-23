“هواوي” تستعرض أحدث ابتكاراتها في مجال إنترنت الأشياء

عمان- استعرضت هواوي في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي الخصائص الرئيسية لهاتف Huawei Y9s الجديد، وأحدث التقنيات التي ابتكرتها في مجال إنترنت الأشياء، وذلك خلال فعالية ضخمة نظمتها في متجر تجربة المستخدم في العبدلي مول وبحضور عدد من أهم الإعلاميين الأردنيين وقادة الفكر الرئيسيين في المجال التقني.

وخلال الفعالية، رحب رئيس أجهزة هواوي في المشرق العربي جيسي لان بالحاضرين وسلط الضوء على أبرز إنجازات الشركة، مشيراً إلى أنه لم يتغير على “هواوي” أي شيء من ناحية مكانتها عالمياً، وهي مستمرة في تطوير المزيد من المنتجات الذكية. واليوم، “هواوي” هي الأولى عالمياً في تسجيل براءات الاختراع، وثاني أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، كما احتلت المركز الخامس على مستوى العالم من حيث تخصيص الاستثمارات للبحث والتطوير.

وأفاد جيسي كذلك بأن الهواتف الذكية من “هواوي” تشهد نمواً متواصلاً في المبيعات؛ حيث وصل عدد مستخدميها إلى 530 مليون مستخدم نشط حول العالم، كما صدرت الشركة إلى جانب الهواتف الذكية 100,000,000 منتج آخر خلال العام الماضي. ومن جهة أخرى، قدم جيسي لمحة موجزة عن أهم الخطط المستقبلية للشركة، واستعرض أهم الجهود التي تبذلها “هواوي” لمنح مستخدميها نمط حياة يعتمد على الذكاء الصناعي، وركز في خطابه على التقنيات التي تتيح إمكانية ربط الأجهزة الإلكترونية المنزلية كافة، لتزود عملاءها بمنزل ذكي بكل معنى الكلمة، منوهاً إلى أن المنافسة في المستقبل ستتخطى المنتجات، وتركز على إيجاد أنماط حياة وبيئات إلكترونية متكاملة.

ومن جانبه، سلط فيصل الكردي، مدير التدريب لدى أجهزة “هواوي” الأردن، الضوء على أبرز مزايا هاتف Huawei Y9s، كما تطرق إلى آخر ابتكارات هواوي في مجال تقنيات إنترنت الأشياء التي دمجتها في منتجات مثل الساعة الذكية Huawei WATCH GT، وسماعات Huawei FreeBuds 3، وميزان HUAWEI Smart Scale، وبيّن الطرق العديدة التي تسهم فيها هذه الابتكارات بتسهيل حياة المستخدمين اليومية.