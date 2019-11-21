هواوي تستعرض هاتف Huawei Y9s وأحدث ابتكاراتها في مجال إنترنت الأشياء

عمّان – الغد – استعرضت هواوي في 20 تشرين الثاني الجاري الخصائص الرئيسية لهاتف Huawei Y9s الجديد، وأحدث التقنيات التي ابتكرتها في مجال إنترنت الأشياء، وذلك خلال فعالية ضخمة نظمتها في متجر تجربة المستخدم في العبدلي مول وبحضور عدد من أهم الإعلاميين الأردنيين وقادة الفكر الرئيسيين في المجال التقني.

وخلال الفعالية، رحب رئيس أجهزة هواوي في المشرق العربي جيسي لان بالحاضرين وسلط الضوء على أبرز إنجازات الشركة، مشيراً إلى أنه لم يتغير على هواوي أي شيء من ناحية مكانتها عالمياً، وهي مستمرة في تطوير المزيد من المنتجات الذكية. واليوم، هواوي هي الأولى عالمياً في تسجيل براءات الاختراع، وثاني أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، كما احتلت المركز الخامس على مستوى العالم من حيث تخصيص الاستثمارات للبحث والتطوير. وأفاد جيسي كذلك بأن الهواتف الذكية من هواوي تشهد نمواً متواصلاً في المبيعات، حيث وصل عدد مستخدميها إلى 530 مليون مستخدم نشط حول العالم، كما صدَرت الشركة إلى جانب الهواتف الذكية 100,000,000 منتج آخر خلال عام 2018.

ومن جهة أخرى، قدم جيسي لمحة موجزة عن أهم الخطط المستقبلية للشركة، واستعرض أهم الجهود التي تبذلها هواوي لمنح مستخدميها نمط حياة يعتمد على الذكاء الصناعي، وركز في خطابه على التقنيات التي تتيح إمكانية ربط كافة الأجهزة الإلكترونية المنزلية، لتزود عملائها بمنزل ذكي بكل معنى الكلمة، منوهاً إلى أن المنافسة في المستقبل ستتخطى المنتجات، وتركز على إيجاد أنماط حياة وبيئات إلكترونية متكاملة.

من جانبه، سلط فيصل الكردي، مدير التدريب لدى أجهزة هواوي الأردن، الضوء على أبرز مزايا هاتف Huawei Y9s، كما تطرق إلى آخر ابتكارات هواوي في مجال تقنيات إنترنت الأشياء التي دمجتها في منتجات مثل الساعة الذكية Huawei WATCH GT، وسماعات Huawei FreeBuds 3، وميزان HUAWEI Smart Scale، وبيّن الطرق العديدة التي تساهم فيها هذه الابتكارات بتسهيل حياة المستخدمين اليومية. وكشف فيصل خلال العرض الذي قدمه عن أن هواوي ستتيح لمحبيها إمكانية الطلب المسبق لهاتف Huawei Y9s ابتداءً من 25 تشرين الثاني، والذي يباع في الأردن بسعر 215 ديناراً.

وأعرب الحاضرون عن إعجابهم بخطط هواوي الهادفة إلى ربط كافة الأجهزة المنزلية الإلكترونية، كما أشادوا بالنجاحات العديدة التي حققتها الشركة الصينية منذ تأسيسها. وعبروا كذلك عن إعجابهم الشديد بمزايا هاتف Huawei Y9s وتقنيات إنترنت الأشياء.