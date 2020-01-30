هواوي تشاركك الاحتفال بعيد الحب بمجموعة من العروض المتميزة!

يوم الحب هو فرصتك لتعبر عن مشاعرك وتقديرك للأشخاص المميزين في حياتك. وهذا العام، ستكون هواوي إلى جانبك للاحتفال بعيد الحب، حيث ستقدم لك خيارات واسعة وعروض مميزة لتقتني أجمل الهدايا لأحبائك!

يمكنك الاختيار من بين الأجهزة التالية والتي تأتي مع مجموعة واسعة من الهدايا المجانية المتوفرة بكميات محدودة خلال فترة عيد الحب:

هاتف Huawei P30 Pro:

إذا كان أحباؤك من عشّاق التصوير، فإن هواوي تمنحك الفرصة في عيد الحب لإهدائهم هاتف Huawei P30 Pro الرائع، الذي يضم كاميرا رباعية من “لايكا” قادرة على تلبية جميع توقعاتهم، وتشمل كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل مع مستشعر “سوبر سبكتروم”، وعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 20 ميجابكسل، وعدسة التصوير القريب بدقة 8 ميجابكسل مزودة بتقنية “سوبر زووم”، إلى جانب كاميرا “تي أو إف TOF” (Time of Flight، ليلتقطوا أجمل الصور ويخلّدوا أروع الذكريات.

وتوفر هواوي هاتف Huawei P30 Pro سعة 128 جيجابايت للذاكرة الخارجية بسعر 499 دينارًا في عيد الحب، مع هدايا مميزة متوفرة بكمية محدودة تضم، كفالة على الشاشة لستة أشهر، وسماعات Huawei FreeBuds Lite، وغطاء جلدي للهاتف.

أما الهاتف سعة 256 جيجابايت للذاكرة الخارجية، فهو متوفر بمناسبة عيد الحب بسعر 599 دينارًا مع مجموعة من الهدايا القيمة المتوفرة بكمية محدودة تشمل، شاحن لاسلكي، ومخزن طاقة (power bank) قدرة 40 واط، وشاحن للسيارة قدرة 40 واط، إلى جانب غطاء جلدي للهاتف.

هاتف Huawei nova 5T:

إن كان أحباؤك يبحثون عن إمكانيات تصوير فائقة تمنحهم المساحة للتعبير عن أنفسهم والتقاط أجمل اللحظات بأدق تفاصيلها، فهاتف Huawei nova 5T هو الخيار الأمثل. فبفضل كاميراته الخمسة المعزّزة بالذكاء الاصطناعي، يرتقي هذا الهاتف بتجربة التصوير؛ إذ يجمع بين عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة ذات زاوية عريضة بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة ماكرو للتقريب بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، ليتمكن المستخدم من التقاط أجمل الصور في مختلف ظروف الإضاءة. أما للصور الليلية، فلم يعد هناك أيّ داعٍ للقلق بشأن ضبابية الصور أو مستوى وضوحها، وذلك بفضل نمط التصوير الليلي الفائق بتقنية تثبيت الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي (AIS Super Night Mode)، والخوارزمية الذكية المتمثلة بتقنيّة المدى الديناميكي العالي المعززة بالذكاء الاصطناعي للصور ذات الخلفيات المضيئة (AI HDR+). كل ما على المستخدم فعله هو توجيه عدسة هاتف Huawei nova 5T نحو اللقطة التي يرغب بتصويرها، وسيتكفل الذكاء الاصطناعي بالباقي؛ إذ يمكنه التعرف على المشهد المطلوب تصويره، وتعديل الإعدادات بما يراه ملائمًا، ليعطي صورة مثالية.

وفي جوهره، يأتي Huawei nova 5T بمعالج Kirin 980 عالي الأداء، والمدعوم بذاكرة وصول عشوائي (رام) سعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، ليضمن حصول المستخدم على تجربة متميزة تضاهي الهواتف الرائدة، بغض النظر عن عدد التطبيقات التي يقوم بتشغيلها أو مدة تشغيلها.

وباختيارك لهذا الهاتف كهدية، ستوفر لأحبائك تجربة مشاهدة مذهلة مع جودة أفلام عالية الدقة، حيث يضم هاتف Huawei nova 5T شاشة العرض الكاملة من هواوي قياس 6.26 بوصة، والتي تتميز بدقة FHD+ 2340×1080 مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 9.5:91، فضلًا عن تقنية الصوت ثلاثية الأبعاد للجيل الثالث من سماعات هواوي، Huawei Histen 6.0، التي تدعم الصوت المحيط بمسار 9.1 وتوفر تجربة صوتية ترتقي بتجربة مشاهدة الأفلام إلى مستوى جديد.

يتوفر جهاز Huawei nova 5T بسعر 305 دينار بألوانه الصيفي الأرجواني، الأسود، والأزرق المشرق، مع سماعات رياضية سوداء اللون كهدية متوفرة بكمية محدودة خلال فترة عروض عيد الحب.

سماعات Huawei FreeBuds 3:

تخيّل مدى سعادة أحبائك بهدية تساعدهم على التركيز وتعزل الضجيج من حولهم! تعدّ سماعة الرأس اللاسلكية الرائدة Huawei FreeBuds 3 الأولى من نوعها في العالم بتصميم “open-fit” وتقنية إلغاء الضجيج النشطة، ما يتيح للمستخدم أروع تجارب الاستماع الصوتية، وتعزله عما حوله حتى في أكثر الأماكن ضجيجًا كالطائرة أو السوق.

وتعدّ السماعة هدية مثالية تناسب الجميع، إذ يساعد تصميم “open-fit” المريح في أن تصبح الخيار الأمثل للارتداء لفترة طويلة دون أن تتسبب بأي ضغط على أذني المستخدم، عدا عن كونه تصميمًا بسيطًا وأنيقًا يناسب جميع الأذواق. وتتكامل هذه المزايا الفريدة مع تقنياتها المتقدمة والمصمّمة خصيصًا لتوفير تجارب موسيقية تضاهي جودة الأستوديوهات، حيث تم تزويد Huawei FreeBuds 3 بتقنية صوت الاستريو الحقيقي، ومستشعر العظم الذي يلتقط اهتزازات الرأس لتمييز صوت المستخدم وبالتالي تخفيف الضوضاء الخلفية، وقناة ميكروفون – حاصلة على براءة اختراع – مصممة خصيصًا لإلغاء تأثير هبوب الرياح لتوفير مكالمات بجودة عالية. ويتم دعم كل هذه التقنيات عبر شريحة Kirin A1، وهي أول شريحة مخصصة للأجهزة القابلة للارتداء من هواوي، والتي تضمن سرعة واستقرارًا في الاتصال مع الأجهزة المقترنة.

وإضافةً إلى ذلك، من تهديه هذه السماعة لن يقلق بشأن شحنها، إذ تأتي سماعات Huawei FreeBuds 3 مع ميزة الشحن فائق السرعة قدرة 6 واط وتدعم منفذ USB Type-C للشحن السلكي، كما يمكن شحنها أيضًا عبر شاحن لاسلكي قدرة 2 واط. وبالإمكان شحن السماعات باستخدام ميزة الشحن اللاسلكي العكسي، عبر وضع علبة الشحن على الوجه الخلفي لأحد هواتف هواوي الذكية والمتوافقة معها. وخلال 30 دقيقة فقط من الشحن السلكي سيتمكن صاحب السماعة من الاستمتاع باستخدامها لمدة 14 ساعة متواصلة، و6 ساعات بعد الشحن اللاسلكي.

تتوفر سماعات Huawei FreeBuds 3 بسعر 159 دينارًا، وستحصل معها على شاحن لاسلكي وغطاء كهدية متوفرة بكمية محدودة بمناسبة عيد الحب.

ساعة Huawei WATCH GT 2:

ثالث عروض هواوي في عيد الحب ساعة Huawei WATCH GT 2 بقياسيها 46 مم و42 مم، وهي هدية مثالية لتقديمها لأحبائك في هذه المناسبة. تتمتع الساعة بشاشة لمس عالية الدقة بحجم 1.39 بوصة ودقة عرض تبلغ 454×454 بكسل، لتقدم صورة أكثر وضوحًا. وتوفر الساعة الرائعة تباينًا وامتلاء لونيًا يضاهي ما يُرى عادة على شاشة التلفاز، بفضل اعتمادها شاشة HD OLED فائقة الدقة – والتي تضم نطاق ألوان أوسع وتصميمًا أرفع مقارنة بشاشة LCD – لتمنح أحباءك تجربة رؤية استثنائية.

ما يميز ساعة Huawei WATCH GT 2 ويجعلها الهدية المثالية هو دمجها بين التصميم الكلاسيكي الجمالي للجيل الأول مع التصميم الخارجي الراقي، إلى جانب توفير مساحة عرض مسطحة بصورة أوسع، وشاشة مدمجة زجاجية ثلاثية الأبعاد، بما يتيح تجربة استخدام لا تضاهى.

وبتصميم مستوحًى من مفهوم “جماليات النقش”، تتألق الساعة قياس 46 مم، حيث المرآة الزجاجية مصمّمة مع منحوتات ملساء وقالب متين سهل الارتداء، مع استخدام الفنون اليدوية المحفورة ببراعة ودقة متناهية مع الزجاج المنحني ثلاثي الأبعاد الذي تم إنشاؤه بواسطة تقنية معالجة الأحجار الكريمة. ويتميز السطح المنحني للساعة قياس 42 مم بأناقة سلسة إلى جانب إطار معدني رفيع بقياس 9.4 مم، ما يمنحها مظهرًا عصريًا ملفتًا للأنظار.

لن يقلق أحباؤك من نفاد الطاقة في ساعة Huawei WATCH GT 2، فمع معالج Kirin A1 المصمّم بتقنية تخفّض من استهلاك الطاقة بشكل كبير، تعمل الساعة قياس 46 مم بشكل متواصل لمدة تصل إلى أسبوعين، في حين تعمل الساعة قياس 42 مم لمدة تصل إلى أسبوع واحد.

مع ساعة Huawei WATCH GT 2 الذكية، يمكن لأحبائك تحقيق إنجازات شخصية استثنائية. ففي وضع الرياضة، تتوافق الساعة مع 15 نشاطًا رياضيًا مختلفًا، مثل الجري والمشي وركوب الدراجات وغير ذلك الكثير، وتوفر مراقبة كاملة لحوالي 190 نوعًا من البيانات، من ضمنها تحليل البيانات المستهدفة قبل التمرين، وتحليل تسجيل البيانات أثناء ممارسة التمرين، والنصائح والإرشادات المهنية بعد أداء التمرين.

ومع هذه الهدية الرائعة، ستتاح الفرصة أمام أحبائك لتطوير أنماط حياة صحية؛ فهي بمثابة مستشار صحي دائم لهم، حيث تقدم معلومات عن الحالة البدنية طوال اليوم، وتتيح رؤية معدل نبضات القلب ومراقبتها أولًا بأول للتعامل مباشرة مع حالات بطء أو فشل القلب. فإذا وصل معدل نبضات القلب إلى أكثر من 100 نبضة في الدقيقة أو أقل من 50 نبضة في الدقيقة لأكثر من 10 دقائق في حالة عدم ممارسة نشاطٍ بدني، ستقوم الساعة الذكية بتنبيههم مباشرة.

مع تقنية TruSleep™ 2.0 المدمجة، يمكن لساعة Huawei WATCH GT 2 مراقبة جودة النوم، ومعدل نبضات القلب في الوقت الفعلي، وجودة التنفس أثناء النوم، ومن ثم استخدام هذه البيانات الضخمة لتقييم جودة النوم، وتوفير الاقتراحات الملائمة لتحسينها. وبفضل تقنية ™TruRelax، يمكن للساعة تسجيل تقلّب معدل نبضات القلب، وتقديم ملاحظات حول مؤشر إجهاد المستخدم، إلى جانب استخدامها للمساعدة في الحد من التوتر. وتحتوي الساعة أيضًا على تنبيه مستقر لتذكير المستخدم بالوقوف والتحرك بعد مرور فترة زمنية معينة.

لا تتردد بإهداء من تحب ساعة Huawei WATCH GT 2 بألوانها المذهلة، حيث تتوفر الساعة قياس 46 مم باللون الأسود المطفي بسعر 148 دينارًا أردنيًا، في حين يأتي اللون البني الأملس بسعر 169 دينارًا أردنيًا، أما التيتانيوم الرمادي فيبلغ سعره 199 دينارًا أردنيًا. وستأتي الساعة بمختلف ألوانها مع سوار أخضر اللون كهدية متوفرة بكمية محدودة في عيد الحب.

أما ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم، والتي تناسب الإناث الباحثات عن الأناقة والجمال، فتتوفر باللون الأسود الليلي إما بسوار مطاطي بسعر 129 دينارًا أردنيًا، أو سوار جلدي بقيمة 148 دينارًا أردنيًا، إلى جانب اللون الذهبي النقي المتوفر بسعر 179 دينارًا أردنيًا. وستحصل عند اقتناء إحدى هذه الساعات الرائعة خلال عيد الحب على سوار محبوك باللون الأحمر كهدية متوفرة بكمية محدودة.

ولن تتوقف عروض العملاق الصيني في عيد الحب عند هذا الحد، حيث تضم مجموعة متميزة من منتجات هواوي الرائعة. لا تتردد باغتنام هذه الفرصة وإهداء من تحب أيّ من هذه المنتجات المتميزة؛ فمعظمها متاح حتى يوم 15 شباط الجاري فقط. كل ما عليك فعله زيارة أحد المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في الأردن، أو طلبها مباشرة عبر صفحة متجر هواوي الإلكتروني المخصصّة لعروض عيد الحب (https://huaweieshop.jo/valentine)، وقدّم لأحبائك هدية استثنائية من هواوي!