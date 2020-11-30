“هواوي” تشارك في نسخة العام الحالي من “جيتكس 2020”



دبي – أكدت شركة “هواوي” مشاركتها في نسخة العام الحالي من جيتكس 2020 ، التي ستركز فيها على إبراز دور الابتكارات التكنولوجية ذات القيمة الجديدة على مسيرة نمو وتطور مختلف القطاعات والصناعات في دول منطقة الشرق الأوسط. وباعتبارها شريكاً استراتيجياً لابتكارات الجيل الخامس، ستؤكد الشركة التزامها بتعزيز خطوات بناء النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط من خلال حرصها على تنظيم أكبر مشاركة لها على الإطلاق في النسخة الأربعين من “أسبوع جيتكس للتقنية” بالتعاون مع شركائها وعملائها في المنطقة وحول العالم.

وستنظم هواوي طيفاً من الفعاليات خلال أسبوع جيتكس تناقش من خلاله الفرص الجديدة التي تتيحها التقنيات الحديثة للمؤسسات والشركات والمشاريع وقطاع الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.

وفي ظل الانتشار الكبير لتقنية الجيل الخامس في المنطقة والعالم، تثق هواوي بالإمكانات التي تتيحها تقنيات الاتصالات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنيات المخصصة للابتكارات الخاصة بدفع عجلة التحول الرقمي ونمو وتطور كل القطاعات والصناعات وتوفير فرص جديدة واستثنائية للمجتمعات. وتركز هواوي حالياً على نشر تقنيات المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات من خلال الحلول المخصصة لسيناريوهات محددة، مما يسهم في تعزيز أعمال الشركات ويساعد الهيئات الحكومية على تحقيق أهدافها الاستراتيجية على صعيد تعزيز الإنتاجية والجودة والحوكمة الشاملة.

وقال تشارلز يانغ، رئيس هواوي في الشرق الأوسط: “يأتي أسبوع جيتكس للتقنية هذا العام في وقت تتزايد فيه أهمية تقنية المعلومات والاتصالات في توفير الاتصال السريع للأشخاص والشركات والمجتمعات لدعم أنظمة التعلم والعمل والتواصل الاجتماعي عن بُعد. ومن خلال بناء مزيد من جسور الشركات والتعاون المفتوح بين القطاعين العام والخاص، يمكن لتقنية المعلومات والاتصالات المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي، مما يسهم بدوره في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التحول الرقمي والانتعاش الاقتصادي في فترة ما بعد الجائحة”.

وستعرض هواوي خلال مشاركتها في الحدث العديد من التقنيات الحديثة والمستقبلية التي طورتها هواوي بالتعاون مع شركائها في جميع أنحاء العالم ووفرتها لعملائها في المؤسسات الحكومية وقطاعات الطاقة والنقل والخدمات المالية وغيرها. كما يتواصل فريق الإدارة الإقليمية في هواوي مع زوار المعرض من خلال المشاركة في المؤتمرات التي تُعقد على هامش أسبوع جيتكس للتقنية، حيث تستعرض هواوي أفضل الممارسات لإنشاء المؤسسات ومقرات العمل والمدن الذكية بالاعتماد على خبرتها الشاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في أكثر من 170 دولة حول العالم.

كما تنظم هواوي قمة افتراضية بعنوان “إطلاق الابتكارات التقنية في التعليم” لتلبية متطلبات قطاع التعليم وتعزيز التعلّم الرقمي بالاعتماد على تقنية المعلومات والاتصالات، ودعم النماذج الأكاديمية الحديثة ودفع عجلة الابتكارات التقنية بما يتماشى مع رؤى التنمية الوطنية لدول المنطقة.

ومن المقرر أيضاً أن تستضيف هواوي المؤتمر السادس للنظام الإيكولوجي لتقنية الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط الذي يجمع الشركات التقنية الأساسية وشركاء النظام الإيكولوجي والشركات المتخصصة بشبكات الجيل الخامس التي تؤدي دوراً جوهرياً في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وضمان مواصلة الأعمال لمواجهة التحديات التي فرضها تفشي الجائحة، وفي فترة التعافي الاقتصادي بعدها. وسيناقش المشاركون مجموعة من الخطط والرؤى الخاصة بمشاريع نشر شبكات الجيل الخامس واستكشاف المزيد من تقنيات الجيل الخامس المخصصة للمستهلكين والشركات لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وستتاح الفرصة للزوار والضيوف المشاركين لحضور قمة مراكز البيانات في الشرق الأوسط 2020 التي تنظمها هواوي عبر الإنترنت. وسيحضر القمة العديد من خبراء التكنولوجيا على المستوى الإقليمي والعالمي لمناقشة التحديات التي تواجهها مراكز البيانات مثل ازدياد حجم البيانات التي يتم نقلها وفقدان طاقة الحوسبة وغيرها. كما سيناقش المؤتمر مساعدة الشركات على استخراج المعلومات من البيانات وإنجاز التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

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