هواوي تشحن 6.9 مليون هاتف ذكي مدعوم بتقنية شبكة الجيل الخامس (5G) في عام 2019

: أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك مؤخراً عن شحن 6.9 مليون وحدة من هواتفها الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس (5G) حتى كانون الأول 2019، بالإضافة إلى تقديم حلول متكاملة لشبكات الجيل الخامس (5G). وتعكس المبيعات القوية التزام شركة هواوي بمواصلة البحث والتطوير وتعزيز ريادتها في تقنية شبكة الجيل الخامس (5G).

وقدمت هواوي في عام 2019 تقنية شبكة الجيل الخامس في الهواتف الذكية المحمولة للمستخدمين عبر إطلاقها ثمانية هواتف ذكية جديدة هي: Huawei Mate 30 Pro 5G، Huawei Mate 30 5G، PORSCHE DESIGN Huawei Mate 30 RS، Huawei Mate 20 X (5G)، Huawei nova 6 5G، Huawei Mate X، Honor V30 Pro، وHonor V30. وتدعم جميع الهواتف والأجهزة التي تم إطلاقها وضعيات شبكات الجيل الخامس المستقلة (SA) وغير المستقلة (NSA) في الوقت ذاته. وتعدّ هواتف هواوي الذكية التي تدعم تقنية شبكة الجيل الخامس (5G) الخيار الواضح للمستهلكين الذين يبحثون عن هاتف ذكي مستقبلي يدعم هذه الشبكة الرائدة. وتتوفر عروض تقنية شبكة الجيل الخامس (5G) المتنوعة والمقدمة من هواوي في مجموعة واسعة من المتاجر الموجودة في الدول التي تدعم هذه التقنية حول العالم، وتتيح للجميع فرصة الاستمتاع بتجربة شبكة الجيل الخامس.

وتعدّ هواوي من روّاد الصناعة التي توّفر مجموعة كاملة من تقنيات شبكة الجيل الخامس (5G) بما في ذلك: تكنولوجيا البنيّة التحتية لشبكة الجيل الخامس (5G)، ومعدات شبكة الجيل الخامس (5G) (المحطات الأساسية، والشبكات الأساسية، والشبكات البصرية، بالإضافة إلى التكنولوجيا التي تدعم تقنيّة “mmWave”)، وشرائح الجيل الخامس (5G) (شرائح المحطة الأساسية، وشرائح النطاق الأساسي، وشرائح الهواتف الذكيّة)، وأجهزة المستخدمين (الهواتف الذكيّة، و”CPE”، وأجهزة التوجيه المحمولة، بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية). وخلال عام 2020، ستوفر الأجهزة والبنيّة التحتية المقدمة من هواوي للمستهلكين القدرة على الاتصال بالعالم من خلال تقنيّة الجيل الخامس (5G) أكثر من أي وقت مضى.