“هواوي” تصدر تقريرا حول “رؤية الصناعة العالمية” حتى العام 2025

دبي- أصدرت شركة “هواوي” تقريرها السنوي “الرؤية الصناعية العالمية” الذي تقوم به في إطار دراساتها المستمرة لواقع صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات والصناعات كافة المرتبطة به على مستوى العالم، وتواصل من خلاله توقعاتها بشأن التطور التقني والصناعي حتى العام 2025.

واعتماداً على بيانات “هواوي” الكمية وحالات الاستخدام الواقعية التي اعتمدتها دراسة التقرير وتعكس مدى تغلغل التقنيات الذكية في كل القطاعات الصناعية، حدد تقرير هذا العام عشرة توجهات كبرى تعمل حالياً على صياغة أنماط حياتنا وعملنا بشكل مختلف؛ حيث يتوقع تقرير هواوي “الرؤية الصناعية العالمية- الاتجاهات التقنية حتى العام 2025″، حدوث نقلة نوعية على مستوى استخدام التقنيات الحديثة وفي مقدمتها تغطية شبكات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، واستخدام الروبوتات المنزلية، ونسبة استخدام تطبيقات المساعدة الذكية.