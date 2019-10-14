“هواوي” تطرح إصدارا جديدا محدودا من “Huawei P30 Pro”

عمّان- حصدت هواتف Huawei P30 Pro العديد من الجوائز لأدائها القوي وتصميمها المذهل، وآخر الألوان المنضمة إلى أطياف ألوان سلسلة Huawei P30 الناجحة هو الإصدار المحدود الجديد Huawei P30 Pro باللون الأبيض اللؤلؤي، مما يمنح المستخدمين خيارات أكثر روعة للألوان.

وقد استوحِيَ تصميم الهاتف من حركة الغيوم المتدفقة المنعكسة على الأسطح الملحية. فعند النظر إلى الغيوم بحثاً عن الإلهام، نجد أن اللون الأبيض اللؤلؤي يهيمن على الحركة المتدفقة والجوهر الواضح للسحب بينما تطفو على الأسطح المالحة، مما يخلق ظلًا فريدًا من اللون الأبيض الذي يميّز الهاتف عن الهواتف الذكية الحديثة الأخرى. ويمثل هذا اللون المميز ثمرة لعدة مئات من اختبارات الطلاء وتجربة الألوان، مما يجعل النسخة المحدودة الجديدة تتألق بعناصر الأناقة، مكملةً أسلوب المستخدم. ولا تقتصر ميزة هاتف Huawei P30 Pro على التصميم الرائع وحسب، إذ حصد الهاتف جائزة الرابطة الأوروبية لتقييم ومراجعة الأجهزة الإلكترونية “European Hardware Association” وجائزة MWC Shanghai لأفضل هاتف ذكي في عام 2019، وزود أحدث طراز من هواوي بهيكل قوي يعد بأداء مذهل وميزات تركز على المستخدم. وتتضمن خصائصه أول نظام كاميرا رباعي من لايكا في العالم وخاصية تقريب المشاهد حتى 50 مرة مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو المذهلة في أي ظرف، بالإضافة إلى المعالج المتقدم “كيرين 980” الذي يتربع اليوم على عرش السرعة بين رقاقات معالجات هواوي بأدائه القوي وكفاءته العالية وسعة تخزين 128 جيجابايت، وبطاريته الهائلة بقوة 4200 مللي أمبير في الساعة وخاصية الشحن السريع من هواوي بقدرة 40 واط ودعم والشحن اللاسلكي العكسي من هواوي بقدرة 15 واط. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن هاتف Huawei P30 Pro شاشة عرض واسعة قياس 6.47 فضلاً عن قارئ مدمج تحت الشاشة لبصمة الإصبع وتقنية المشاهدة الغامرة Huawei Acoustic Display التي تساعد في خلق تجربة مشاهدة أفضل، كما يتم تحسين تجربة الألعاب أيضاً بفضل تقنية GPU Turbo 3.0، لتعزيز الرسوميات.