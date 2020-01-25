“هواوي” تطرح ساعة “Huawei WATCH GT 2”

عمان- بعد طول انتظار وترقب، طرحت هواوي ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم باللون الذهبي النقي في السوق الأردني أخيرا. وتمتاز هذه الساعة الرائعة بمظهرها النحيف الذي يجمع بين الأناقة والأداء الوظيفي، حيث تعد من الأجهزة الذكية والقابلة للارتداء التي توفر باقة متنوعة من المزايا الاستثنائية ضمن شاشتها ذات المنحنيات المتقنة. وتمثل الإضافة الأحدث إلى تشكيلة ساعات Huawei WATCH GT 2 إحدى إكسسوارات الموضة ذات المظهر الجريء، والتي تمنح الإناث عند ارتدائها إطلالة ذات طابع رسمي، كما تمنحهن مظهرا عصريا مفعما بالنشاط والحيوية عند ارتداء الملابس الاعتيادية المريحة أو مزاولة الأنشطة خارج المنزل. ويتيح التصميم البسيط والأنيق لشاشة الساعة إمكانية استخدامها على النحو الأمثل والاستفادة من كامل مساحتها، ما يجعلها المساعد الذكي بالنسبة للإناث الشغوفات بأنماط الحياة النشطة، حيث توفر لهن مجموعة واسعة من مزايا مراقبة الصحة. وتعكس أناقة التصميم البسيط للشاشة من دون حواف الطابع الجمالي غير المتكلف للتصاميم الكلاسيكية العصرية. وتمنح الساعة مرتدياتها طابع التميز، حيث يمكنها لفت أنظار الحضور أثناء اجتماعات العمل وإثارة إعجابهم، فضلا عن منحهن شعورا بالراحة أثناء التجول داخل المراكز التجارية برفقة الأصدقاء. ويعود ذلك إلى سطحها الزجاجي المتكامل والمنحني ثلاثي الأبعاد مع شاشتها من طراز “AMOLED” قياس 1.2 بوصة.