هواوي تطرح منتجات تتيح لمستخدميها تجارب ذكية متطورة

عمان- تحوّلت الأجهزة الذكية إلى بوابات مهمة تتيح لمستخدميها تجارب ذكية متطورة. وفي عصر الذكاء، يتوقع المستهلكون اختبار تجارب جديدة ونوعية. وتبرز هواوي في عصر “الاتصال في جميع الحالات” بصفتها المزود الوحيد القادر على توفير هذه التجربة في مختلف السيناريوهات. وعلاوة على ذلك، تمتلك هواوي مجموعة متكاملة من الإمكانيات في مجال المعالجات، والأجهزة، وخدمات الحوسبة السحابية، والشبكات، وتعد حاليا المورد الوحيد في القطاع الذي يمكنه توفير أنظمة اتصالات الجيل الخامس 5G المتكاملة. وبناءً على نقاط القوة هذه، وبفضل ريادتها لعصر اتصالات الجيل الخامس، ستزود هواوي المستهلكين حول العالم بتجربة ملهمة ومتطورة في مختلف جوانب حياتهم. في عصر الاتصال الفائق، تركز استراتيجية الشركة بشكل رئيسي على الهواتف الذكية، والإكسسوارات الرقمية والتقنيات القابلة للارتداء، والمنازل الذكية، والمركبات المتصلة بالإنترنت، والمكاتب الذكية، وخدمات الحوسبة السحابية، وأساليب الاتصال غير التقليدية.

وانسجاماً مع رؤيتها العالمية، تسعى مجموعة هواوي لأعمال المستهلك لتزويد عملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا بتجربة ذكية متطورة في مختلف السيناريوهات بما في ذلك المنزل الذكي، وتقنيات مراقبة الصحة واللياقة البدنية.

وتعتمد إستراتيجية هواوي بشكل رئيسي على الهواتف الذكية والمنصات الثانوية مثل الأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي، والإكسسوارات الرقمية والتقنيات القابلة للارتداء، والسمّاعات، ونظم المعلومات والترفيه، والأجهزة المعززة بتقنية إنترنت الأشياء (بما في ذلك الإضاءة، والأمن، والصوت والفيديو) والتي ستشكل معاً الأساس المتين لعالم رقمي متصل في جميع الحالات.