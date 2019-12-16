“هواوي” تطرح هاتفها الذكي “Huawei P30 Pro”



عمّان- أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عن طرح هاتفها الذكي Huawei P30 Pro سعة 128 جيجابايت بلونين جديدين مستوحيين من سحر الطبيعة، بالإضافة إلى ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 ملم، رسميا في السوق الأردني.

ويرتقي هاتف Huawei P30 Pro بالمعايير الجمالية للهواتف الذكية، حيث ينضم الأزرق المستيك Mystic Blue واللافندر الفاتح Misty Lavender إلى قائمة ألوان هذه السلسلة التي تمتاز بمظهرها الأنيق وعتاد كاميراتها القوي وتقنياتها المبتكرة، والتي توفر بمجموعها باقة من التحسينات العصرية المذهلة. وستكون واجهة المستخدم EMUI 10 الجديدة متاحة لمستخدمي هواتف Huawei P30 Pro الجديدة عند تحديثه، وسيتم دعمها بباقة من أحدث المزايا لتزويدهم بأرقى تجارب الحياة الذكية إلى جانب تجارب التصوير غير المسبوقة. وقد أصبحت كل من هواتف Huawei P30 Pro بلونيها الجديدين، وساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 ملم بسوار مطاطي باللونين الأسود أو الأخضر، متاحة في السوق المحلي رسميا اعتبارا من 16 كانون الأول.