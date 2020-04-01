هواوي تطلق ساعة Huawei WATCH GT 2e مع 100 وضع تمرين وميزات صحية مطورة

كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك مؤخرًا عن ساعة Huawei WATCH GT 2e، وهي أحدث إضافة لسلسلة ساعات Huawei WATCH GT 2 الشهيرة. تم تصميم الساعة الذكية الجديدة لإلهام أسلوب حياة نشط، وتتميز بـ 100 وضع تمرين تتراوح بين الرياضات التقليدية إلى أشكال أكثر عصرية من التمارين.

ولأول مرة، تقدم هواوي ميزة مراقبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) إلى ساعة Huawei WATCH GT 2e. مدعومة ببطارية تدوم أسبوعين، تم تصميم الساعة لتقدم مفهومًا علميًا ورياضيًا في الحياة اليومية للمستهلكين حول العالم. وتدعم الساعة الذكية الجديدة المراقبة الدقيقة لمعدل ضربات القلب، والتذكير لمعدل ضربات القلب غير الطبيعية، ومراقبة مستوى ضغط الدم، وميزات مراقبة النوم التي تسمح للمستخدمين بفهم حالتهم الصحية في الوقت الحقيقي.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم ساعة Huawei WATCH GT 2e تحسينات في التصميم مقارنة بالجيل السابق، بما في ذلك التاج المخفي الذي يتناسب مع هيكل الساعة لإضافة المزيد من الرقي. وتم تقديم خيارات ألوان جديدة ومنعشة، مع اللونين Mint Green وLava Red اللذين يمنحان المستهلكين مظهرًا بسيطًا وأنيقًا. تم تجهيز ساعة Huawei WATCH GT 2e بشاشة لمس عالية الدقة AMOLED 1.39 بوصة تدعم ميزة دقة شبكية العين. مع هذه الشاشة النابضة بالحياة، يكون المستخدمون دائمًا على بعد نقرة واحدة من المعلومات، حتى لو كانوا بالخارج في يوم صيفي مشرق.

(ساعة Huawei WATCH GT 2e)

وبالنسبة إلى ساعة Huawei WATCH GT 2 الشهيرة قياس 42 ملم، أعلنت هواوي أيضًا عن إصدار جديد من العلبة بلون الشمبانيا الذهبية مع سوارين بلونين جديدين هما Frosty White وChestnut Red، واللذين يعكسان الهدوء والراحة. وتوفر هذه الساعة الجديدة ميزة متابعة الدورة الشهرية، والتي صممت خصيصًا لتلبي احتياجات المستخدمات الإناث.

(ساعة Huawei WATCH GT 2 بلوني Frosty White وChestnut Red)

وبهذه المناسبة، قال ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك: “مثل منتجات Huawei WATCH GT السابقة، ستواصل ساعة Huawei WATCH GT 2e تقديم تجارب موثوقة للياقة البدنية وإدارة الصحة للمستهلكين. تضع شركة هواوي أهمية كبيرة على وظائف اللياقة البدنية والصحة. ونظرًا لأننا نقوم بتحديث استراتيجية سلسة لحياة مدعمة بالذكاء الاصطناعي All-scenario Seamless AI Life strategy في عام 2020، ستصبح اللياقة والصحة سيناريو أساسي للمستخدم”.

وأضاف: “ولأن منتجات التكنولوجيا تترابط بشكل أكبر مع حياة المستهلكين، ستواصل هواوي دفع التقدم التكنولوجي، وتحسين البرامج والأنظمة البيئية للأجهزة، والابتكار في الأجهزة القابلة للارتداء لتوفير تجارب أكثر ذكاءً في اللياقة الصحية والإدارة الصحية مدفوعة بالتكنولوجيا”.

تجربة رياضية رائدة مع 100 وضع تمرين

سواء أكان المستخدمون يمارسون الرياضات التقليدية أو يبحثون عن تمارين عصرية جديدة، يمكنهم الاستمتاع بالمزايا الفريدة المقدمة من خلال أوضاع التتبع المختلفة في ساعة Huawei WATCH GT 2e.

تدعم ساعةHuawei WATCH GT 2e 15 وضع تمرين احترافي، بما في ذلك ثمانية أنشطة في الهواء الطلق (الجري، المشي، تسلق الجبال، المشي لمسافات طويلة، الجري على الطرقات، ركوب الدراجات، السباحة في المياه المفتوحة، التراياثلون) وسبعة أنشطة داخلية (المشي، الجري، ركوب الدراجات الثابتة، السباحة، التدريب الحر، وجهاز “الكروس”، وجهاز التجديف). وفي أوضاع التمرين الاحترافية، توفر الساعة مراقبة شاملة يمكنها تتبع 190 نوعًا من البيانات – كل ذلك لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى استفادة من تمرينهم. ويمكن للساعة اكتشاف 6 أوضاع تمرين احترافية تلقائيًا، مما يوفر تجربة رياضية أكثر ذكاءً.

تدعم ساعة Huawei WATCH GT 2e أيضًا 85 وضع تمرين مخصصًا يغطي ست فئات من الرياضات: القوية، والترفيه، واللياقة البدنية، والألعاب المائية، وألعاب الكرة، والرياضات الشتوية. وتتراوح الأنشطة من رقص الشوارع إلى الباركور وتسلق الصخور واليوغا والباليه، بالإضافة إلى الملاكمة. وبينما يستمتع المستخدمون برياضاتهم المفضلة، ستقوم الساعة بتسجيل البيانات الرئيسية مثل المدة، والسعرات الحرارية المحروقة، وفاصل ضربات القلب، وممارسة التمارين، ووقت الاسترداد وغيرها الكثير، وتزويد المستخدمين بتخطيط التمارين العلمية، وإنشاء مخطط المعلومات مع البيانات للمشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي بنقرة واحدة فقط.

تحتوي ساعة Huawei WATCH GT 2e على مساحة تخزين داخلية كبيرة يمكنها تخزين حوالي 500 أغنية 3mp3. ومع Huawei Music وسماعات البلوتوث، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بقائمة تشغيل التمارين المخصصة أثناء التدريب.

الإطلاق العالمي الأول لرصد مستويات تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) لتوفير تجربة صحية شاملة

استنادًا إلى مستشعر معدل ضربات القلب عالي الأداء، وتقنية مراقبة معدل ضربات القلب Truseen™ 3.5 المطورة ذاتيًا من هواوي، وتقنية ™TruRelex لإدارة الإجهاد، وتقنية Trusleep™ 2.0، تتيح ساعة Huawei WATCH GT 2e للمستخدمين مراقبة معدل ضربات القلب ومستوى الإجهاد وجودة النوم في الوقت الفعلي، حتى يتمكنوا من الحصول على فهم كامل لحالتهم الصحية. عندما يكون معدل ضربات قلب المستخدم مرتفعًا جدًا أو منخفضًا للغاية، سترسل الساعة تذكيرًا فوريًا. وتم تجهيز ساعة Huawei WATCH GT 2e بمعالج Kirin A1 من هواوي الذي يتيح للبطارية العمل لمدة أسبوعين، ومساعدة المستخدمين على أداء اللياقة البدنية وإدارة الصحة بشكل نشط وشامل.

ولأول مرة، تدعم ساعة Huawei WATCH GT 2e مستويات تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) على مستوى العالم. في غضون دقيقة، يمكن للمستخدمين بسهولة اختبار مستوى SpO2 وتقييم حالة جسمهم في أي وقت.

تصميم انسيابي عصري مستوحى من الأنماط الكلاسيكية ولكنه يبتعد عن التقاليد

يعدّ تصميم ساعة Huawei WATCH GT 2e رياضيًا، بينما تأتي ساعة Huawei WATCH GT 2 بتصميم كلاسيكي. بدلاً من اتباع التصميمات التقليدية حيث يتم فصل وجه الساعة عن حزامه، فإن التصميم يأتي على شكل قرص دائري كلاسيكي مع حزام مدمج لإضفاء مظهر انسيابي وعصري، بما يمنح نظرة جديدة على مستقبل الساعات الذكية. يكمل جسم الساعة المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ التصميم التاجي المخفي الذي يتناغم مع الصورة الظلية المنحنية للساعة. تأتي الساعة بأربعة ألوان جديدة هي Graphite Black، Lava Red، Mint Green وIcy White مع حزام مصنوع من قماش فلوبور ناعم ومريح. تكمل مادة TPU – ذات التهوية مزدوجة اللون – التصميم الذي لا تشوبه شائبة. كل هذه الميزات لا تسلط الضوء فقط على مدى راحة ساعة Huawei WATCH GT 2e، بل تؤكد أيضًا على متانتها. حتى أثناء التمرين المكثف، لا تزال اللياقة البدنية والمراقبة الصحية دقيقة. تأتي الساعة مزودة بشاشة AMOLED عالية الدقة تعمل باللمس 1.39 بوصة واضحة ونقية، مما يتيح للمستخدمين رؤية التفاصيل بوضوح حتى في ضوء الشمس القوي.

وتضم ساعة Huawei WATCH GT 2e أيضًا بعض التفاصيل المدهشة. وتتميز العلبة بتصميمها البسيط والقوي، وبسطح رملي من أجل نسيج أفضل. وتعكس طبقة سوداء داكنة على السطح الضوء بمهارة، مما يخلق تأثيرًا ساحرًا يتغير مع زاوية الضوء المنعكس على الساعة.

وتتميز أحدث ساعة ذكية من هواوي بمجموعة من الوجوه الجديدة المتحركة، والتي تكمل الانسيابية والحركة عندما يكون المستخدم في حالة تنقل، وتقدم هواوي المزيد من ميزات التخصيص. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد موضوع المنطقة الزمنية المزدوج الجديد المستخدمين على البقاء على تواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء في جميع أنحاء العالم. يسمح وجه الساعة متعدد الوظائف للمستخدم بتخصيص الإعدادات التي يريدها، مثل اختيار التذكيرات المهمة التي يتلقاها خلال اليوم. وإذا أراد المستخدمون أن تكون الساعة الذكية فريدة، فيمكنهم ببساطة اختيار صورة من ألبومهم ليتم عرضها على وجه الساعة.