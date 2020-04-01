هواوي تطلق ساعة Huawei WATCH GT 2e

عمّان- كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك مؤخرا عن ساعة Huawei WATCH GT 2e، وهي أحدث إضافة لسلسلة ساعات Huawei WATCH GT 2 الشهيرة. تم تصميم الساعة الذكية الجديدة لإلهام أسلوب حياة نشط، وتتميز بـ 100 وضع تمرين تتراوح بين الرياضات التقليدية إلى أشكال أكثر عصرية من التمارين.

ولأول مرة، تقدم هواوي ميزة مراقبة تشبع الأكسجين في الدم (SpO2) إلى ساعة Huawei WATCH GT 2e. مدعومة ببطارية تدوم أسبوعين، تم تصميم الساعة لتقدم مفهومًا علميًا ورياضيًا في الحياة اليومية للمستهلكين حول العالم. وتدعم الساعة الذكية الجديدة المراقبة الدقيقة لمعدل ضربات القلب، والتذكير لمعدل ضربات القلب غير الطبيعية، ومراقبة مستوى ضغط الدم، وميزات مراقبة النوم التي تسمح للمستخدمين بفهم حالتهم الصحية في الوقت الحقيقي.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم ساعة Huawei WATCH GT 2e تحسينات في التصميم مقارنة بالجيل السابق، بما في ذلك التاج المخفي الذي يتناسب مع هيكل الساعة لإضافة المزيد من الرقي. وتم تقديم خيارات ألوان جديدة ومنعشة، مع اللونين Mint Green وLava Red اللذين يمنحان المستهلكين مظهرًا بسيطًا وأنيقًا. تم تجهيز ساعة Huawei WATCH GT 2e بشاشة لمس عالية الدقة AMOLED 1.39 بوصة تدعم ميزة دقة شبكية العين. مع هذه الشاشة النابضة بالحياة، يكون المستخدمون دائمًا على بعد نقرة واحدة من المعلومات، حتى لو كانوا بالخارج في يوم صيفي مشرق.