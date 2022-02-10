هواوي تطلق سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick￼￼￼￼ العصرية والجديدة في الأردن￼

عمّان، شباط 2022: أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن إطلاق سماعاتHUAWEI FreeBuds Lipstick باللون الأحمر الساطع، مع علبة شحن تمتاز بلونيْها الأسود والذهبي، والتي تجمع بعصريتها بين فخامة التصميم والتكنولوجيا المتطورة؛ لتُمتِع المستهلكين بمظهرٍ رائع وجودة صوتٍ ممتازة في آنٍ معًا.

وتتوافق هذه السماعات مع أنظمة تشغيل مختلفة بما في ذلك نظاميْ Android وiOS، كما يستطيع المستخدمون أيضًا تنزيل تطبيق HUAWEI AI Life لضبط الإعدادات أو التحكم بخصائص مختلفة؛ مثل استشعار وضعها في الأذنين، وخيارات التحكم السريعة، والاستعلام عن الوضع، وضوابط إلغاء الضجيج وإدارة الجهاز.

تصميم فريد مستوحىً من أحمر الشفاه يُحدث نقلة نوعية في عالم السماعات

ابتكر تصميم سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick مجموعةٌ من المصممين الموهوبين في مختلف القطاعات بما في ذلك العلامات التجارية العالمية والفاخرة، والأزياء، والسيارات، والمنتجات الرقمية، واستراتيجيات العلامات التجارية في مركز أبحاث هواوي Paris Aesthetic Research Centre في باريس. ويعطي تصميم سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick المبتكر معنىً جديدًا للرفاهية والأناقة من خلال الهيكل الفولاذي المذهل لعلبة الشحن، وتصميم السماعات الذي يعكس الانسجام والتناغم بين دقة الخطوط الرفيعة وقاعدتي السماعتين الملتويتين عند الحافة.

وتتميز علبة شحن سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick الفولاذية الفاخرة بمتانتها ومقاومتها للعوامل الخارجية، علاوة على أنها صُممت باستخدام ما يزيد عن 30 عملية دقيقة للحصول على ملمسها الناعم كالمرآة. وتتمتع علبة الشحن كذلك بخاصية الإقفال المغناطيسي الذي يضمن إغلاقها بسلاسة وإحكام.

وما يجعل سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick فريدة من نوعها هو تناسق الألوان الساحرة ضمن مزيج من ألوان الأسود والذهبي والأحمر. وتأتي هذه الألوان الكلاسيكية لتجسّد روعة أحمر الشفاه الكلاسيكي؛ حيث يعكس اللون الأسود القليل من الغموض، ويدل اللون الذهبي على الرفاهية والترف، في حين يعبر اللون الأحمر عن السحر والحماس.

إكسسوار ذكي مدعّم بخاصية إلغاء الضجيج النشطة والمريحة وأداء صوتي استثنائي

ترث سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick تصميم هواوي الرائد للسماعات المفتوحة، وذلك بعد تجارب متعددة لمحاكاة المزايا المريحة، والتي أجريت على أكثر من 10 آلاف أذن بشرية ذات أشكال وأحجام مختلفة، بالإضافة إلى اختبار محاكاة الإجهاد الواسع النطاق على ثمانية أجزاء من الأذن. وبالتالي، يسهم تصميم هذه السماعات في توفير الراحة القصوى أثناء ارتدائها.

بالإضافة إلى ما سبق، تمتاز سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick بخاصية Adaptive Ear Matching التى تُعدّل الصوت، وتحدد تلقائيًا شكل قناة الأذن وخصائص الارتداء، وتحدد مواصفات معادل الصوت الأنسب لكل مستخدم. ويستطيع المستهلكون أيضًا أن يختاروا من خلال تطبيق HUAWEI AI Life أحد الأوضاع الثلاثة المختلفة لمعادل الصوت، بما في ذلك معادل Balanced التلقائي، ومعادل Bass Boost، ومعادل Treble Boost؛ ليستمتعوا بتجربة صوت خاصة تتوافق مع تفضيلاتهم.

تجدر الإشارة إلى أن سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick مجهزة بخاصية إلغاء الضجيج النشطة من الميكروفونين، والتي تسهم في إلغاء الضجيج المحيط بالمستخدم بشكل تلقائي؛ من خلال اختيار المجموعة الأنسب من خصائص إلغاء الضجيج من بين أكثر من 10 مجموعات مختلفة، بما يتيح للمستخدمين الانعزال عن الضجيج من حولهم بفضل هذه السماعات المفتوحة الرائدة. وقد اختبرت هواوي تصميم هذه السماعات لضمان الراحة المطلقة لمختلف مستخدميها عند ارتدائها.

اتصال ذكي للتبديل السلس بين الأجهزة

بفضل مزايا نظام EMUI 12 في الجهاز الفائق Device+، يمكن للمستخدمين إرسال مقطع فيديو بكل سلاسة من هواتفهم الذكية إلى جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي الخاص بهم، ووصل الصوت بالسماعات بكل سهولة ويُسر. ولأنّ هذه السماعات مجهزة باتصال بلوتوث عن قرب، يمكن للمستخدمين وصلها بهاتف ذكي، وجهاز لوحي، وكمبيوتر قريب من خلال نافذة الإعدادات التي تظهر على شاشاتها، ما يسمح بالتالي باتصال جهازين ببعضهما بعضًا، كما يمكن للمستخدمين ضبط إعدادات اللمس عبر تطبيق HUAWEI AI Life.

أما ربط سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick بإحدى ساعات هواوي الذكية، فيتيح للمستخدمين التحكم بأوضاع إلغاء الضجيج، والتحقق من عمر البطارية، والتحكم بقائمة الأغاني الخاصة بهم. ومع تقنية ترميز الصوت الجديدة المخصصة للألعاب، تستطيع هذه السماعات تقليل وقت وصول الصوت إلى 90 مللي ثانية بما يبقي الصوت متزامنًا بالكامل مع كل حركة تشاهدونها.

وبالإضافة إلى الاتصال السلس، يمكن لسماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick أن تسجل الصوت عالي الدقة بمعدل عينة يصل لغاية 48 كيلو هرتز. ومن خلال تشغيل وضع Surroundings في تطبيق HUAWEI AI Life، يستطيع المستخدمون أيضًا التقاط الأصوات من حولهم عند تسجيل مدونات الفيديو أثناء السفر، بما يتيح التقاط اللحظات المثيرة بصوت عالي الدقة.

وتمتاز سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick ببطارية مطورة، إذ أنها تضمن لكم 22 ساعة من الاستماع المتواصل للموسيقى عندما تكون العلبة مشحونة بالكامل، و4 ساعات إضافية عند إيقاف خاصية إلغاء الضجيج، وبالتالي فإنّها تضمن لكم استمتاعًا طويلًا بالموسيقى دون القلق بشأن عمر البطارية.

تتوفر سماعات HUAWEI FreeBuds Lipstick حاليًا في الأردن بسعر 159 دينارًا، ويمكن اقتناؤها من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/Zj7y، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/Tath، أو زيارة أيٍّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة. وتأتي السماعات مع خدمة رعاية هواوي من الفقدان (HUAWEI Care)؛ حيث سيكون المستخدم مؤهلًا لفرصة واحدة للحصول على سماعة رأس واحدة جديدة بنصف السعر في غضون عام واحد عند حدوث خسارة أو تلف عرضي.