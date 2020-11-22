هواوي تطلق سماعات Huawei FreeBuds Pro في الأردن

عمان-أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك مؤخرا FreeBuds Pro أحدث سماعات أذن ستيريو لاسلكية حقيقية True Wireless Stereo (TWS) في الأردن. تعد Huawei FreeBuds Pro أول سماعات أذن ذكية ديناميكية لإلغاء الضوضاء في العالم، كما أنها المنتج الرائد هذا العام بين منتجات هواوي الصوتية، مما يعزز مكانة هواوي كشركة رائدة ومبتكرة في مجال إنتاج سماعات أذن ستيريو لاسلكية حقيقية TWS. تأتي السماعات الجديدة بتصميم أيقوني رائع يتميز بمنح الراحة عند استخدامها لفترات طويلة الأمد، وإلغاء ضوضاء ديناميكي ذكي، وعمر بطارية طويل الأمد، ومجموعة واسعة من ميزات التفاعل الذكية التي من المؤكد أنها ستسعد المستهلكين. تتوفر هذه السماعات الرائعة بثلاثة ألوان مدهشة هي: الأسود الليلي، والسيراميك الأبيض، والفضي.

وصممت هواوي سماعات Huawei FreeBuds Pro الجديدة مع وضع الأناقة والراحة بعين الاعتبار. تمسكا بمبدأ التصميم البسيط، تتخلص سماعات Huawei FreeBuds Pro الجديدة من أي ميزات تصميم غير ضرورية، مع ضمان أن كل عنصر أنيق. تتميز السماعات بتصميم فريد داخل الأذن تجعلها مريحة للارتداء. تأتي سماعات Huawei FreeBuds Pro بثلاثة أحجام مختلفة من سدادات الأذن المصنوعة من السيليكون. يتحد هذا مع ميزة الكشف عن الملاءمة – المتوفرة في تطبيق Huawei AI Life – مما يتيح للمستخدمين العثور على الملاءمة المثالية والثابتة. لتحقيق ذلك، قام مهندسو Huawei Audio Lab بجمع وتحليل بيانات قناة الأذن من أكثر من 1،000 مستخدم حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ساق Huawei FreeBuds Pro الجديد تأتي على شكل مربع أنيق، مع ميزة تقليل الضوضاء الخارجية، وإيواء المكونات التقنية الحيوية. يزيل التصميم المقاوم للرياح ثقوب التقاط الصوت لتخفيف تداخل ضوضاء الرياح. هذا يعني أنه يمكن للمستخدمين تجنب التأثر بالضوضاء الخارجية، حتى عند المشي أو الجري أو ركوب الدراجات. علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين تمكين إلغاء الضوضاء النشط بسهولة، وضبط مستوى الصوت، والرد على المكالمات، والضغط على تشغيل وتخطي الأغاني باستخدام جذوع سماعة الأذن Huawei FreeBuds Pro.

مقالات ذات صلة