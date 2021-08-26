هواوي تطلق سماعة الأذن 4FreeBuds HUAWEI التي طال انتظارها في الأردن للطلب المسبق

أطلقت هواوي أحدث إضافة لخط سماعات الأذن اللاسلكية بتقنية البلوتوث (TWS)؛ HUAWEI FreeBuds 4، والمتوفرة حاليًا للطلب المسبق في الأردن. وتتميز السماعة بتقنية Open-fit النشطة لإلغاء الضجيج 2.0 (ANC)، وتوفر صوتًا بجودة الأستوديو، بالإضافة إلى التحسينات على مستوى الأجهزة والبرامج التي تنقل إلغاء الضوضاء إلى مستويات جديدة من الراحة يُلازمك طوال اليوم. وتتوافق السماعة مع أنظمة تشغيل مختلفة بما في ذلك، Android وiOS. ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق HUAWEI AI Life لضبط الإعدادات أو تنفيذ عناصر تحكم متنوعة، مثل، اكتشاف ظروف الارتداء، والتحكم السريع، والاستعلام عن الحالة، وإلغاء الضجيج، وإدارة الجهاز.

سماعة الأذن HUAWEI FreeBuds 4

تجربة استماع غامرة مع صوت بجودة الأستوديو

تستخدم سماعة HUAWEI FreeBuds 4 غشاءً مركبًا من البوليمر البلوري السائل (LCP)، والذي يدعم نطاقًا تردديًا يصل إلى 40 كيلو هرتز، لتوفير صوت عالي الدقة ذي جودة استثنائية يصل إلى ثلاثة أضعاف، مما يجعله يبدو أكثر ثراءً واكتمالاً. وعلاوة على ذلك، تتضمن السماعة محركًا ديناميكيًا بحجم 14.3 ملم، لإنتاج صوت جهير أكبر وأكثر إثارة للإعجاب.

وفيما يتعلق بأداء الصوت الجهير، تتبنى سماعة HUAWEI FreeBuds 4 محرك تحسين الصوت الجهير المطوّر حديثًا، وأنبوب الجهير واللوحة الرئيسية لتشكيل تجويف صوتي مغلق بشكل مستقل. وتستخدم السماعة تقنية المطابقة المتكيفة مع شكل الأذن (AEM) في تقنية pen-fitO لأول مرة. فمن خلال الكشف التلقائي عن شكل أذن المستخدم وحالة ارتدائه، يمكن لـسماعة HUAWEI FreeBuds 4 تحسين التأثير الصوتي بذكاء، مما ينتج عنه جودة صوت متسقة وعالية الدقة بغض النظر عن حالة الارتداء.

وتسجل سماعة HUAWEI FreeBuds 4 صوتًا عالي الدقة باستخدام الميكروفون عالي الحساسية، والذي يدعم معدل عينة يصل إلى 48 كيلو هرتز، مما يساعد في الاحتفاظ بتفاصيل صوتية غنية. ويمكن للمستخدمين تسجيل الصوت المحيط بسهولة باستخدام تطبيق HUAWEI AI Life، فضلًا عن ضبط وضع الصوت لتحسين التقاط الصوت وتقليل الضوضاء البيئية.

تقنية pen-fitO الفريدة لإلغاء الضجيج

اعتمدت سماعة HUAWEI FreeBuds 4 تقنية تقليل الضوضاء الهجين ثنائية الميكروفون، والتي تساعد على تحسين إلغاء الضجيج. تسهم هذه الميكروفونات في التقاط الضوضاء المحيطة بدقة، كما تتميز أيضًا بهيكل داخلي جديد يساعد في تجنب تداخل ضوضاء الرياح، بالإضافة إلى تحسين حساسية التقاط الصوت للميكروفون الداخلي. تنفرد السماعة بهذا الابتكار، والذي يلغي ما يصل إلى 25 ديسيبل من الضجيج عند تشغيل خاصية إلغاء الضجيج.

صممت هواوي أيضًا معلمات متعددة لمساعدة سماعة HUAWEI FreeBuds 4 على تحقيق إلغاء الضجيج الأمثل، والذي يتناسب مع أي ظرف. فعندما يقوم المستخدمون بتشغيل ميزة إلغاء الضجيج، تسمح تقنية المطابقة المتكيفة مع شكل الأذن (AEM) للسماعة باكتشاف شكل قناة الأذن وظروف الارتداء تلقائيًا، ثم تعيين أفضل معلمات إلغاء الضجيج من عدة مجموعات بيانات.

هيكل جيد التهوية يسمح بمرور الهواء لإحساس أكبر بالراحة

يُعدّ الارتداء المريح لسماعات الأذن المفتاح لضمان تجربة مثالية للمستخدم. وتأتي سماعة HUAWEI FreeBuds 4 بثلاثة تعزيزات على انحناءة هيكله العام لملاءمة أفضل. ولا تتيح سلسلة التعزيزات هذه تجربة ارتداء أكثر متعة وزيادة في الصلابة فحسب، ولكنها تتيح أيضًا تعزيز أداء إلغاء الضجيج على سماعات الأذن.

مزايا فريدة للعب والاستخدام

سيستمتع المستخدمون من مُحبي ألعاب الرماية من منظور الشخص الأول (FPS) أيضًا بسماعة HUAWEI FreeBuds 4 بفضل وضع الكمون المنخفض؛ إذ يستخدم هذا الوضع ترميزًا صوتيًا جديدًا للعبة يمكن أن يحقق تأخيرًا يصل إلى 150 ميللي ثانية داخل اللعبة، وقد يصل إلى 90 ميللي ثانية عند مزامنة حركة التصوير والصوت.

تتميز سماعة HUAWEI FreeBuds 4 أيضًا بأدوات تحكم تلقائية للتشغيل والمكالمات. انقر مرتين على ساق السماعة للرد على المكالمة أو رفضها، وتشغيل الموسيقى أو إيقافها، وتشغيل الأغنية السابقة أو التالية، وتمكين المساعد الصوتي. ويمكن للمستخدمين أيضًا التمرير لأعلى ولأسفل على ساق السماعة للتحكم في مستوى الصوت، وأخيرًا، الضغط لفترة طويلة بغرض تمكين إلغاء الضجيج أو تعطيله.

تدعم سماعة HUAWEI FreeBuds 4 أيضًا اتصال جهازين، بما في ذلك أي هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي أو كمبيوتر شخصي أو ساعة ذكية أو شاشة ذكية من هواوي، أو أي أجهزة ذكية أخرى تعمل بأنظمة Android أو iOS أو Windows. يمكن توصيل أي جهازين بالسماعة في وقت واحد، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالموسيقى أو الفيديو المفضل لديهم دون فقد أي مكالمات. فعند ورود مكالمة، سيتم إيقاف المحتوى تلقائيًا وتحويله بسهولة إلى المكالمة.

لا تتردد بحجز نسختك من سماعة HUAWEI FreeBuds 4 الآن؛ إذ تتوفر للطلب المسبق في الأردن خلال الفترة ما بين 24 – 29 آب الجاري باللون الفضي، وبسعر 139 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن غطاء للسماعات. ويمكنك حجز نسختك من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني، عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/accessories/huawei-freebuds-4، أو من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-freebuds-4/.