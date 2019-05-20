هواوي تطلق قاعد بيانات الذكاء الاصطناعي بالكامل



دبي – لاحقا لإعلانها عن استراتيجية وحلول ورقاقات الذكاء الاصطناعي الرائدة على مستوى العالم كونها تتناسب مع كافة السيناريوهات لجميع القطاعات والصناعات، خطت هواوي اليوم خطوة جديدة على طريق ترسيخ ريادتها في مجال منتجات وحلول تقنيات الذكاء الاصطناعي بإعلانها في بكين عن إطلاق قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي بالكامل GaussDB وكذلك نظام التخزين FusionStorage 8.0 الأفضل أداء في العالم اليوم. وبذلك تكون هواوي قد قطعت شوطا كبيرا على طريق إعادة تعريف البنية التحتية للبيانات من خلال الاعتماد على نهج جديد يتمثل بدمج معالجة البيانات باستراتيجية الذكاء (Data+Intelligene).

وبالتوازي مع إطلاقها لقاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي بالكامل، عملت هواوي على تلبية احتياجات التخزين الضخم والذكي للبيانات في العالم الرقمي بإطلاقها لنظام التخزين “فيوجن ستور 8.0” الذي يرفع معايير أداء أنظمة التخزين وحجمها وإدارتها، ويقدم ميزات مبتكرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، من أهمها دمج الذكاء الاصطناعي في إدارة التخزين على مدار دورة الحياة الكاملة، بدءا من تخطيط الموارد وتوفير الخدمات وحتى تحسين النظام والتنبؤ بالمخاطر ومواقع الخلل. ويعني ذلك توفير مزيد من السلاسة والدقة واالمميزات في عمليات البحث والتوليف والتشخيص والتعافي الذاتي. وتستخدم قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي بالكامل الجديدة نظرية المفاضلة لإنشاء أول خوارزمية ذاتية الضبط، مما يحسن الأداء بأكثر من 60 ٪ في عمليات مهمة وحيوية مثل التحليلات عبر الشبكة وإجراء التحويلات المالية .

بإطلاقها لقاعدة بيانات ونظام تخزين الذكاء الاصطناعي الجديدين، تعيد هواوي تعريف البنية التحتية للبيانات والحوسبة والتخزين ومعالجة البيانات لترفع بذلك طاقة الحوسبة وكفاءة التخزين وتقلل من التكلفة، وتمهد الطريق للبيانات الأكثر ذكاء وقيمة بالنسبة للمستهلك وعالم المال والأعمال على حد سواء.