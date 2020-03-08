هواوي تطلق منصةHuawei AppGallery : إحدى أفضل ثلاث منصات لتوزيع التطبيقات عالميًا

تهدف منصة التطبيقات الرسمية من هواوي إلى حماية خصوصية المستخدمين وأمنهم مع توفير تجربة فريدة وذكية لهم

يوفر متجر هواوي للتطبيقات (Huawei AppGallery)، منصة توزيع التطبيقات التي أطلقتها هواوي رسميًا، بديلاً جديدًا لمستخدميها. باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث متاجر للتطبيقات على مستوى العالم، تقدم منصةHuawei AppGallery، المتوفرة الآن في أكثر من 170 دولة ومنطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، التطبيقات والخدمات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

تتمثل رؤية هواوي في جعل Huawei AppGallery منصة مفتوحة ومبتكرة لتوزيع التطبيقات يمكن للمستخدمين الوصول إليها، بينما تحمي بصرامة خصوصيتهم وأمنهم وتوفر لهم تجربة فريدة وذكية. لدى هواوي مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، مما يضع أساسًا قويًا لتطوير النظام البيئي. جنبًا إلى جنب مع خدمات هواوي للهواتف النقالة (HMS Core)، التي تفتح مجموعة متنوعة من إمكانات البرامج والأجهزة من هواوي، يعمل العملاق الصيني على توفير تجربة تطبيقات مبتكرة للمستخدمين.

استثمرت الشركة في أكثر من 3000 مهندس لتطوير تطبيقات منصة Huawei AppGallery، إلى جانب استثمار مليار دولار أمريكي في حوافز التطوير. قامت هواوي أيضًا بنشر سلسلة من تدابير أمان الخصوصية الموجهة إلى جميع سيناريوهات الحياة، والتي تم تصميمها وفقًا لمتطلبات الحياة المتنوعة والذكية بما يتماشى مع وعدها “خصوصيتك تحت سيطرتك”.

نظام موثوق يعتمد على الخصوصية التي يتحكم فيها المستخدم للتطبيقات عالية الجودة

تنشر منصة Huawei AppGallery الجديدة أعلى مستوى من التحقق لعزل وحماية بيانات المستخدمين الحساسة وخصوصيتهم. لن تتم معالجة المعلومات الحساسة الشخصيّة – مثل البيانات الحيوية – خارج جهاز هواوي، مما يمنح المستخدمين التحكم الكامل في بياناتهم الشخصية. وتتيح لهم واجهة المستخدم EMUI التحكم في إذن مستخدم التطبيق. والأهم من ذلك، يتم إخفاء الهوية عن بيانات المستخدم وتخزينها محليًا، بما يتوافق مع منطقة كل مستخدم. بالإضافة إلى ذلك، تمر جميع التطبيقات باختبار تحقق صارم لمنع تطبيقات المطورين من النشاط الضار. طبقت المنصة أيضًا نظامًا لتصنيف التطبيقات في جميع أنحاء العالم.

من أجل تلبية طلبات المستخدمين، تعمل هواوي باستمرار على زيادة اختيار أفضل التطبيقات التي أصبحت ضرورية لنمط حياة المستخدمين الرقمية، سواء أكانت تطبيقات عالمية أو محلية. تعمل المنصة حاليًا على تقسيم التطبيقات عبر 18 فئة من الأخبار ووسائل الإعلام الاجتماعية والترفيه وغير ذلك الكثير، لتمكّن المستخدمين من العثور على ما يبحثون عنه بسهولة. إذا كان هناك تطبيق لا يمكن للمستخدمين العثور عليه، فيمكنهم إضافته إلى “قائمة الأمنيات – Wishlist”، وسيتم إشعارهم بمجرد توفر التطبيق.

ميزة التطبيقات السريعة لأداء أفضل وأكثر سلاسة

تأتي منصة Huawei AppGallery مثبتة مسبقًا في الأجهزة. وتم تحسين التطبيقات التي يتم تحميلها من النظام الأساسي للعمل على أجهزة هواوي، مما يوفر إمكانية مذهلة على الجهاز، وتفاعلات تعزز بعضها البعض بين البرامج والأجهزة.

تم تطوير خاصيّة “Quick App” من قِبل هواوي والعلامات التجارية الأخرى، وهو نظام بيئي للتطبيقات يضم نوعًا جديدًا من التطبيقات الخالية من التثبيت، ويوفر تجربة مستخدم جيدة ووظائف قوية وتحديثات تلقائية لصفحات HTML5، كما أنه يستهلك مساحة صغيرة جدًا من الذاكرة. على الرغم من منح المستخدمين تجربة التطبيقات التقليدية نفسها، إلا أنه تتم كتابة تطبيقات مع 1/5 فقط من الرموز مقارنة بتطبيقات نظام أندرويد – Android، وبالتالي تشغل مساحة ذاكرة أقل. يمكن للمستخدمين استيعاب أكثر من 2000 تطبيق سريع بدلاً من 20 تطبيقًا محليًا بسعة 1 جيجابايت فقط. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة تطبيقاتهم المفضلة إلى أجهزة سطح المكتب الخاصة بهم، أو الوصول إلى التطبيق عبر مركز التطبيقات السريعة للوصول بسهولة.