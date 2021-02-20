“هواوي” تعزز الإنتاجية عبر مزايا العرض على شاشات عدة

عمان- توجد ضمن مكان العمل أو الدراسة في المنزل اليوم أكثر من شاشة واحدة. وسواء كان ذلك بسبب مزيج الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية أو حتى الحواسيب المحمولة، فقد أصبح من المعروف أننا نحتاج إلى أجهزة متصلة عدة. وعلى الرغم من أن وجود المزيد من الأجهزة يمكننا من القيام بأشياء عدة في الوقت ذاته، هذا لا يعني بالضرورة أن ذلك يعزز مستويات الإنتاجية لدينا. ولنحقق ذلك، نحتاج إلى حل بسيط يجمع كل تلك الأجهزة في مكان واحد، وهذا بالضبط ما تفعله “هواوي” عبر خاصية العرض على شاشات عدة Multi-Screen Collaboration، ومجموعة من المزايا الواسعة والجديدة المتاحة عبر واجهة المستخدم EMUI 11.

لنفكر بالسيناريو الآتي: أنت بقمة تركيزك، وتعمل بأقصى طاقة لتسليم تقرير ما، وفجأة تتلقى مكالمة. ستتوقف عن العمل، وترد على المكالمة. وبمجرد الانتهاء، تعود إلى رسائل بريدك الإلكتروني، وبعدها يرسل لك شخص ما رسالة نصية على هاتفك، وضمنها يوجد نص مرفق تحتاجه لإكمال تقريرك، ما يضطرك إلى إرساله إلى بريدك الإلكتروني أو نقله إلى الحاسوب المحمول لتتمكن من تحميله مرة أخرى وإضافته إلى التقرير. أو يمكن أن تتلقى مكالمة فيديو وتثبت هاتفك بجوار الحاسوب المحمول لكي تتمكن من الانتباه إلى المكالمة وإكمال التقرير في الوقت ذاته. وقد تؤدي كل تلك السيناريوهات إلى تعقيد يومك وعملك!

توفر لنا “هواوي” حلًا رائعًا وبسيطًا للغاية للحد من هذه الفوضى. التقط هاتف هواوي الذكي مثل HUAWEI P40 Pro، واستخدم حاسوب هواوي ميت بوك X-HUAWEI MateBook X المحمول المتوافق معه. وسيتم من خلال تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) وتطبيق HUAWEI Share بث شاشة الهاتف الذكي لاسلكيًا وعلى الفور على شاشة الحاسوب المحمول، ويمكنك فتح ما يصل إلى 3 تطبيقات معًا، كل ذلك بفضل خاصية العرض على عدة شاشات الجديدة Multi-Screen Collaboration. وأصبح ذلك ممكنًا من خلال توصيل أجهزة “هواوي” في نظام HUAWEI Seamless AI Life المتكامل بحساب هواوي HUAWEI ID واحد.