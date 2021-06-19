“هواوي” تعلن استضافة سلسلة من ورش العمل للشركات الناشئة

دبي- تستعد هواوي، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، لتنظيم واستضافة سلسلة من ورش العمل القصيرة واللقاءات الشخصية التفاعلية بهدف تحقيق التقارب بين أفراد مجتمع الابتكار وتعزيز التواصل فيما بينهم، وذلك في “أنوفيشن هب” بمركز دبي المالي العالمي، في إطار حدث “أسبوع هواوي للابتكار”. وقد تقرر عقد ورش العمل التي ستقام على أرض الموقع الكائن في مركز دبي المالي العالمي بتاريخ 21 حزيران 2021، من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 من بعد الظهر، في حين ستقام ورش العمل الافتراضية خلال الفترة من 22 -24 حزيران 2021.

وسيحصل المطورون ورواد الأعمال الناشئون المشاركون في ورش العمل على شهادة حضور الورش، وسيحظون كذلك بفرصة الوصول إلى ثروة من مصادر المعلومات الجوهرية المقدمة من قبل خبراء هواوي. ومن أبرز المنافع التي بإمكان الحضور توقعها، التعرف عن كثب على آخر اتجاهات السوق واستكشاف آفاق جديدة من الفرص والرؤى والتحليلات. والأهم من ذلك أنه سيكون بمقدور المشاركين في الحدث التعرّف على خصائص دمج أدوات خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (HMS)، وتعلّم كيفية الوصول إلى الجمهور المحتمل غير المكتشف بعد، وأخيراً تعزيز انتشارهم والوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الفعالة.

وقال آدم شياو، المدير العام لخدمات الأجهزة المحمولة لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، “إن دعم وتحفيز الابتكار يأتي في صميم قيم نهج عملنا. ونحن نهدف من خلال حدث “أسبوع هواوي للابتكار” توجيه وإرشاد المواهب الصاعدة والشركات الناشئة حول كيفية الاستفادة الكاملة من منصات هواوي ودفع عجلة خططهم وأعمالهم نحو النجاح. ونحن بدورنا ندعو الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمطورين – في أي مرحلة من مراحل رحلتهم – للانضمام إلينا بتاريخ 21 يونيو في “أنوفيشن هب” الكائن في مركز دبي المالي العالمي، “أفينيو البوابة”، لقضاء يوم حافل باللقاءات التفاعلية، واستكشاف الرؤى والتصورات المقدمة لهم من خبراء هواوي المتمرسين. كما يسرنا أن نرحّب بهم في ورش عملنا الافتراضية خلال الفترة من 22 حزيران ولغاية 24 حزيران “.