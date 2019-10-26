“هواوي” تعلن شحن 200 مليون هاتف ذكي في وقت قياسي

عمان- أعلنت مجموعة “هواوي” لأعمال المستهلك عن شحن 200 مليون وحدة من هواتفها الذكية إلى الأسواق العالمية خلال العام الحالي ولغاية يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، وهو ما يمثل رقماً قياسياً، نظراً لأنه تحقق قبل مدة تبلغ 64 يوماً من تحقيق المبيعات نفسها العام الماضي. ويعكس هذا الإنجاز الواعد نجاح هواوي في كسب ثقة ودعم شريحة أوسع من المستهلكين، في ضوء تركيزها المستمر على التكنولوجيا المتطورة والتصاميم المبتكرة، انسجاماً مع التزامها بمواكبة احتياجات وتفضيلات المستهلكين حول العالم. وشهد العام الحالي إطلاق عدد من هواتف هواوي المتميزة، بما فيها سلسلة هواتف Huawei P30 التي حازت على جوائز مرموقة، وتشتهر على نطاق واسع باحتوائها على واحدة من أفضل كاميرات الهاتف الذكي في الأسواق اليوم، فضلاً عن ريادتها ضمن فئة الهواتف الفاخرة. وقد حصد هاتف Huawei P30 على جوائز مرموقة عدة، من ضمنها “جائزة أفضل هاتف ذكي للعام 2019-2020″، من قبل “الرابطة الأوروبية للصور والصوت”(EISA)، التي تضم في عضويتها 55 مجلة ووسيلة إعلامية من أبرز وسائل الإعلام المتخصصة بالتقنية في العالم. وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تحصل فيها هواوي على الجائزة من هذه الفئة.