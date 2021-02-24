هواوي تعلن عن إطلاق هاتف HUAWEI Mate X2



شنزين- أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (BG) اليوم عن إطلاقHUAWEI Mate X2، الهاتف الذكي الرائد من الجيل الجديد القابل للطي والذي يكشف عن تجارب جديدة ومثيرة مع تصميم Falcon Wing الجديد الذي يفتح إمكانيات جديدة في عالم تكنولوجيا الهواتف المحمولة.

يتميز بتصميم مضغوط جديد مع نقطة توازن مخصصة، يتعامل هاتف HUAWEI Mate X2 بشكل استثنائي سواء كان مطويًا أم لا. تعد الشاشة غير المطوية واحدة من أكبر شاشات العرض في القطاع، حيث توفر تجربة مستخدم متسقة عبر الشكلين. مصمم بدقة، يمكن طي هاتف HUAWEI Mate X2 بشكل مثالي إلى شكل مضغوط، ويتكشف بشكل جميل في شاشة مسطحة . الهيكل المركب المصنوع من الفولاذ والكربون عالي القوة يجعله جهازًا خفيفًا ولكنه قويًا أيضًا. يجمع هاتف HUAWEI Mate X2 بين كاميرا Ultra Vision Leica الرباعية ونظام صوت استريو قوي مزدوج السماعات ومجموعة شرائح Kirin 9000 5G السريعة، ويمثل الهاتف القابل للطي الجديد بعضًا من أفضل التقنيات التي تقدمها الصناعة.

قال ريتشارد يو، المدير والرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: “مع وجود بعض من أفضل ابتكارات البرامج والأجهزة في جوهر هذا الهاتف، يمثل هاتف HUAWEI Mate X2 قفزة عملاقة إلى الأمام ويضع معايير للأجهزة القابلة للطي في المستقبل”. “بينما كان يُنظر إلى هاتف HUAWEI Mate Xs إلى حد كبير على أنه أفضل هاتف قابل للطي في فئته، واصلنا السعي لإيجاد طرق جديدة لتحسين تجربة الطي. يمثل هاتف HUAWEI Mate X2 مستقبل تكنولوجيا الهواتف الذكية، مع ابتكارات رائدة وتجربة مستخدم رائعة حقًا في جميع المجالات “.

يطوي تصميم هاتف HUAWEI Mate X2 السلس بشكل مثالي في شكل مضغوط بزوايا ناعمة. عندما يكون غير مطويًا، له جانب خلفي مائل يتيح للهاتف بأن يكون نحيفًا حيث يلغ مقاسه 4.4 مم من طرف واحد. يتم إزاحة نقطة التوازن بعيدًا قليلاً عن مركز الجهاز، هذا يضمن بشكل أساسي توازن الهاتف تمامًا سواء كان الهاتف مطويًا أم غير مطويًا.

بفضل تصميم الشاشة المزدوجة، يبلغ قياس الشاشة الداخلية المرنة لهاتف HUAWEI Mate X2 8 بوصات قطريًا، وهي واحدة من الأكبر من نوعها. علاوة على ذلك، يقدم هاتف HUAWEI Mate X2 طبقة بصرية نانو يتم التحكم فيها مغناطيسيًا لتقليل الانعكاس. تعمل هذه الطبقة بسلاسة مع شاشة OLED مقاس 6.45 بوصة في الخارج. تتمتع كلتا الشاشتين بدقة عالية جدًا ، ومعدل عالي اللمس ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز لتقديم تجربة متسقة حين ينتقل المستخدمون من وضع إلى آخر.

عند طيّه، يُعد HUAWEI Mate X2 هاتفًا ذكيًا مصممًا بشكل جميل. نسبة العرض إلى الارتفاع 21: 9 للشاشة الخارجية متوافقة مع معظم التطبيقات السائدة. غير مطويًا، يتحول الهاتف إلى جهاز ذكي واسع مع نسبة عرض إلى ارتفاع ذهبية تبلغ 8: 7.1 لتقديم تجارب بصرية وتأثيرات غامرة سواء يتك استخدامه بالوضع الراسي أو الأفقي.