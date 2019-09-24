“هواوي” تعلن عن خطوات استباقية للحفاظ على زخم أعمالها



عمان – اختتمت هواوي مؤتمرها السنوي الرابع “هواوي كونكت”، الذي يعتبر حدثا سنويا عالميا بارزا للشركات التي تعمل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، معيدة من خلاله التأكيد على التزامها نحو مستقبل هذه الصناعة وخططها لدفع مسيرة التحول الرقمي على مستوى العالم، مؤكدة على الحفاظ على توازن نمو أعمالها من خلال خطوات استباقية جدية تمثلت بإطلاق مبادرات وبرامج عالمية، بالإضافة لمجموعة من الحلول والمنتجات المتطورة الأولى من نوعها على مستوى العالم في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية التي تدفع عجلة الثورة الرقمية خلال الحقبة الحالية.

وقد دعا كين هو، نائب رئيس مجلس إدارة هواوي، الأفراد والمؤسسات للتعاون بشكل منفتح في التعاطي مع قضايا دور التكنولوجيا في المصالح العامة كالرعاية الصحية والتعليم والتنمية والبيئة، معلناً عن طموح الشركة في استخدام مفهوم التقنيات الرقمية “TECH4ALL” لمساعدة 500 مليون شخص آخر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية خلال السنوات الخمس القادمة.

شهد مؤتمر “هواوي كونكت 2019” الذي نظم تحت عنوان “بناء عالم ذكي متصل بالكامل” تجمعا كبيرا لأكثر من 20 ألف من رواد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات شاركوا في نقاشات وحوارات وورش عمل حول بعض من أهم القضايا التي تهم مستقبل قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ودوره في دفع عجلة تقدم القطاعات والصناعات الأخرى، ويشمل ذلك تطوير التقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق الخدمات السحابية في عالم المستقبل المتصل بالكامل.

وأعلن المؤتمر عن توقعات بتجاوز الإنفاق على التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا 25 مليار دولار هذا العام، وذلك وفقا لشركة البيانات الدولية، فيما يتزايد عدد المؤسسات التي تجرب تقنيات حديثة لتحفيز الابتكار وتحسين تجربة العميل.