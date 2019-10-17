هواوي تعلن عن نتائج أعمالها للربع الثالث من عام 2019

• استمرار نمو أعمال هواوي بزيادة سنوية قدرها 24.4٪ رغم التحديات المستمرة وموقف الحكومة الأمريكية وحلفائها

• تجاوز عدد شحنات أجهزة المستهلك من هواوي 185 مليون وحدة بزيادة سنوية بلغت 26٪

كشفت هواوي عن نتائج أعمالها للربع الثالث من عام 2019، معلنة أنها حققت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام عائدات بلغت قيمتها 610.8 مليار يوان صيني، بزيادة قدرها 24.4٪ على أساس سنوي. وقد بلغ هامش الربح الصافي للشركة في هذه الفترة 8.7٪.

وقالت الشركة إنها تابعت التركيز على أعمال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية، واستمرت في تعزيز كفاءة وجودة أعمالها، خصوصًا فيما يتعلق بالتقنيات الجديدة كالجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وتابعت تركيزها ووضع المزيد من ثقلها في مجال البحث والتطوير الذي تتميز بريادته على مستوى العالم، ما ساهم في زيادة الاستقرار التشغيلي والتنظيمي، وعزز أداء الشركة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي 2019.

في أعمال المشغلين، ومع تسارع نشر شبكة الجيل الخامس في العالم، واصلت هواوي تقديم حلول مبتكرة مع الشركات الرائدة في هذا المجال، وتم إطلاق برنامج 5G Super Uplink وبرنامج شبكة النقل الذكية والمبسطة وغيرهما من الحلول الجديدة. وعملت الشركة أيضًا مع شركاء الصناعة لتأسيس تحالف صناعي وقاعدة ابتكار صناعي لشبكة الجيل الخامس لتمكين الابتكار ودفع التنمية المشتركة لجميع الشركات في هذا المجال. وقد وقّعت هواوي مع شركاء مشغلي الاتصالات الرائدين في العالم أكثر من 60 عقدًا للاستخدام التجاري لتقنية الجيل الخامس، وقامت بشحن أكثر من 400 ألف وحدةMassive MIMO AAU لشبكة 5G في العالم. وشهدت أعمال هواوي في إنتاج الإرسال البصري واتصالات البيانات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات نموًا مطردًا.

وفي مجال الأعمال التجارية للشركات ومختلف القطاعات والصناعات، أطلقت هواوي منصةHorizon Digital Platform بالتعاون مع الشركاء الرائدين في العالم وشبكة النقل الذكية الجديدة، وتم بناء المنصات المفتوحة والفعالة لجميع الشركاء في هذه الصناعة على أساس خبرة هواوي العالمية. بالإضافة إلى ذلك، بذلت هواوي جهوداً دؤوبة في العمل مع العملاء والشركاء لتقوية أساس للعالم الرقمي وخلق صناعة تحويل رقمي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات الأمريكية. وستساعد هذه المنصة قطاعات مختلفة مثل الحكومة والمرافق العامة والمالية والنقل والكهرباء على تسريع عملية التحول الرقمي. وبحلول نهاية الربع الثالث من عام 2019 قامت أكثر من 700 مدينة و228 شركة من الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500 الأقوى في العالم، و58 شركة من قائمة الشركات الـ 100 الأقوى في العالم باختيار هواوي كشريك لها في مسيرة التحول الرقمي.

وكذلك، دخلت أعمال هواوي في مجال السحابة مرحلة التطور السريع، حيث أطلقت هواوي في الربع الثالث لأول مرة استراتيجيتها الشاملة للحوسبة ومجموعة الرقاقات لتدريب الذكاء الاصطناعي “أطلس 900” و112 خدمة مدعومة من معالجاتها من نوع “أسيند” و”كونغ بنغ” التي تنفرد بها، وقد حققت هذه المنتجات اختراقات كبيرة في قطاعات الحكومة ومزود خدمة الإنترنت والسيارات والمالية والعديد من الصناعات الأخرى. ويستخدم اليوم ثلاثة ملايين مستخدم ومطور في العالم خدمة هواوي السحابية.

أما في أعمال المستهلكين، فقد حافظت أعمال الهواتف الذكية من هواوي على نموها، حيث تجاوزت الشحنات في الأرباع الثلاثة الأولى 185 مليون وحدة، بزيادة سنوية بلغت 26٪، وحققت نموًا سريعًا في الكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر اللوحي والأجهزة الذكية القابلة للارتداء. وحظيت الشاشة الذكية التي تم إصدارها في الربع الثالث بابتكارها في مجال البرامج والأجهزة بتقدير عالٍ وإقبال كبير في الصناعة، وتم تحسين التخطيط البيئي الذكي المتمحور حول سيناريو المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أعمال هواوي في الخدمات السحابية الطرفية تطورًا سريعًا، حيث تغطي أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم، كما تجاوز عدد المطورين المسجلين 1.07 مليون مطور في جميع أنحاء العالم.