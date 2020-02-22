هواوي تفتح باب الحجز المسبق لهاتفها الجديد Huawei Y7p

أكثر مما تراه العين مع سعر أكثر من رائع!

غالبًا ما تكون الهواتف الذكية ذات الفئة الاقتصادية مقيدة بسعرها، مما يؤدي إلى اضطرارها للتضحية بالميزات الرئيسية. حتى المستخدمين الذين يختارون الهواتف الذكية من هذه الفئة يتعيّن عليهم اختيار ميزات أقل مقابل سعر أقل.

ومع ذلك، فإن سلسلة هواتف Huawei Y- Series الشعبية تضيف الكثير في هذا القطاع من خلال الهواتف الذكية التي توفر ميزات قوية وتصاميم تعيد تعريف الأجهزة الاقتصادية والعليا على حد سواء. أحدث إضافة إلى هذه السلسلة من العملاق الصيني هو هاتف Huawei Y7p، الذي يحتوي على كاميرا ثلاثية قوية دقة 48 ميجابكسل وتصميم أنيق وأداء صلب وغير ذلك الكثير.

وبعيدًا عن الهواتف الذكية الأخرى في الفئة الاقتصادية، تتمثل الميزة الرئيسية في هاتف سلسلة Y-Series الجديد في إعداد الكاميرا الخلفية الثلاثية والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، فالتركيبة الثلاثية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل تركز على الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة، وكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل والتي تتيح تصوير وتسجيل مقاطع الفيديو بزاوية تصل لـ 120 درجة، بالإضافة إلى كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل تساعد في الحصول على تأثيرات عمق المجال. كذلك، يتفوق الوضع الليلي على ظروف الإضاءة المنخفضة وتسجيل الفيديوهات ذات الحركة البطيئة بسرعة 480 إطارًا في الثانية. بالإضافة إلى ذلك، يجلب هاتف Huawei Y7p خاصية التعرف على المشاهد والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، حيث تتعرف على أكثر من 500 مشهد في 21 فئة مثل الشواطئ والسماء والألعاب النارية وغيرها، وتقوم بتعديل الإعدادات المطلوبة للحصول على لقطة مثالية. يوفر هذا الإعداد للمستخدمين فرصة للإبداع والاستمتاع بأفضل الصور الفوتوغرافية وتصوير فيديوهات رائعة في الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى دفع مبلغ باهظ.

يستمر الابداع أيضًا في الكاميرا الأمامية لهاتف Huawei Y7p، حيث تستخدم الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل والمدعمة بتقنيّة الذكاء الاصطناعي التآزر بين الأجهزة والبرامج، مع تقديم الإعدادات المثلى وخوارزميات تجميل محسنة لصور شخصية مثالية عالية الجودة. كذلك، تتمتع الكاميرا بمساعدة إضافية من تقنيّة الذكاء الاصطناعي للتعرف على ما يصل إلى 8 مشاهد بما في ذلك النباتات والزهور والليل والمسرح وما إلى ذلك.

يوفر هاتف Huawei Y7p أيضًا للمبدعين روحًا تصميمية تجعله متميزًا عن الأجهزة الأخرى شائعة الاستخدام. فمن خلال شاشة “Huawei Punch FullView” الضخمة قياس 6.39 بوصة والتي تدعم خاصية الدقة عالية الوضوح HD+ بدقة 1560 × 720، مع الكاميرا المدمجة بثقب صغير للغاية في الزاوية، يوفر الهاتف للمستخدمين تجربة مشاهدة وتصفّح غامرة وممتعة. وتكتمل كل هذه الميزات، مع التشطيبات اللونية في الجزء الخلفي من الهاتف والتي تزيد من تفرّد روح التصميم الخاصة بالهاتف، ما يجعله مناسبًا للأشخاص أصحاب الشخصيات المبدعة المليئة بالفرح، ويضفي عليه مظهرًا أنيقًا.

ومن حيث العتاد الداخلي، تم تصميم هاتف Huawei Y7p لتقديم أداء قوي مع توفير للطاقة أيضًا، إذ أصبح هذا ممكنًا بفضل معالج Kirin 710F ونظام التشغيل EMUI 9.1، اللذين يعملان معًا لتحسين أداء النظام لاستخدام يومي أكثر سلاسة، مع توفير استهلاك الطاقة. أما البطارية فهي كبيرة من تلقاء نفسها، حيث تمتاز بقوة 4000 ميللي أمبير في الساعة، ويمكن أن تستمر حتى يومين من الاستخدام المكثف. يدعم هذا أيضًا ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلي بسعة 64 جيجابايت يمكن توسيعها إلى 512 جيجابايت ببطاقة Micro SD بشكل منفصل.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم هاتف Huawei Y7p أيضًا مجموعة واسعة من الميزات الذكية التي تجعل منه مميزًا بين فئة الهواتف المتوسطة. يتضمن ذلك “GPU Turbo 3.0” الشهير لرسومات الألعاب المحسّنة وتذكير الفيديو للمكالمات الواردة وحتى صوت ستيريو “Huawei 9.1 SKY” للحصول على تجربة صوتية غامرة أكثر. وتم تزويد الهاتف أيضًا بـ “خدمات هواوي للهواتف النقالة”، والتي تضم مجموعة أساسية من المزايا مثل متجر هواوي للتطبيقات (Huawei AppGallery)، الذي يمكن للمستخدمين من خلاله تحميل تطبيقاتهم المفضلة وتثبيتها على هاتف Huawei Y7p.

كل هذه الميزات الرئيسية تمنح هاتف Huawei Y7p مكانة مرموقة في فئة الهواتف الاقتصادية، حتى أنها ترفع التوقعات في هذه الفئة نفسها. مع وضع ذلك في الاعتبار، يعد هاتف Huawei Y7p أحد أفضل الخيارات للمستخدم الذي يريد شراء هاتف ذكي يعده بمزيد من الميزات والقوة، دون الاضطرار إلى الخروج عن الميزانية!

إذا أردتم اقتناء هاتف Huawei Y7p المميز، فيمكنكم حجز نسختكم مسبقًا اعتبارًا من اليوم 16 شباط وحتى يوم 23 شباط 2020، مباشرة من خلال الرابط (https://bit.ly/2S9tTAm)، حيث يتاح باللونين أسود منتصف الليل والأزرق أورورا وبسعر 135 أردني فقط، مع سماعات لاسلكية مميزة بقيمة 20 دينارًا كهدية من هواوي.