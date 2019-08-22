هواوي تفوز للمرة الثانية على التوالي بجائزة “أفضل هاتف ذكي في العام” عن هاتف HUAWEI P30 Pro في حفل جوائز الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت

تلقّت “مجموعة هواوي لأعمال المستهلك” اليوم جائزة من “الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت” (EISA)، وهي مجموعة تضم 55 من أكثر مجلّات الإلكترونيات الاستهلاكية شهرة في العالم. ومنحت الرابطة لقب “أفضل هاتف ذكي في العام 2019-2020” لهاتف P30 Pro، مع العلم أن هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تفوز بها هواوي في هذه الفئة.

وأشادت “الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت” بإمكانات هاتف HUAWEI P30 Pro بالتصوير في الإضاءة المنخفضة ووصفته بامتلاكه: “أحد أفضل الميزات التي يمكنكم الحصول عليها في الهاتف الذكي اليوم”. كما أسقطت الضوء على عدسته ذات الزاوية الواسعة للغاية ووضع تصوير البورتريه وعدسة التليفوتو التي تقرب أكثر بـ5 مرات والتي وصفتها بأنها: “تفوق أي من منافسيها”.

وبهذه المناسبة قال “لي تشانغزو” نائب رئيس قسم أعمال الهواتف النقالة في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: “يشرفنا أن نتلقّى جائزة أخرى من الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت، ويسرنا احتفالهم بهاتف HUAWEI P30 Pro. تلتزم هواوي عند تصميم كل جهاز بتقديم تجربة تصوير جديدة ومُطورة للمستهلكين في الهواتف الذكية، والارتقاء بإمكانيات كاميرا الهاتف الذكي عبر استخدام أحدث التقنيات المتطورة”. وأوصت “الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت” بهاتف HUAWEI P30 Pro ليكون الرفيق المثالي للمصورين المحترفين لما يقدمه من خطوة متميزة جديدة في قدرات التصوير الفوتوغرافي في الهواتف النقالة.

وقد ارتقى هاتف HUAWEI P30 Pro لمستوى مذهل في التصوير بالهواتف النقالة، حيث قدم مستشعر هواوي المبتكر سوبر سبكتروم (SuperSpectrum) وعدسة التقريب الفائقة (SuperZoom) وكاميرا هواوي الجديدة التي أطلق عليها “زمن الطيران” (ToF) وتقنية تثبيت الصورة وتقنية الذكاء الاصطناعي.

ويتميز نظام كاميرا لايكا الرباعية الذي لم يسبق له مثيل بكاميرا رئيسية بدقة 40 ميغابكسل وكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 20 ميغابكسل وكاميرا تقريب “تيليفوتو” بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا “زمن الطيران” ToF من هواوي وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل. وتتيح عدسة (البيريسكوب) المقربة الجديدة المزيد من إمكانيات التكبير البصرية في هيكل مضغوط وصغير دون فقدان جودة الصورة. وتوفر عدسة التقريب البصري أكثر بـ5 مرات والتقريب الهجين أكثر بـ10 مرات و50 مرة من التكبير الرقمي إلى جانب اللون المشبع الذي توفره الكاميرا الرئيسية بدقة 40 ميغابكسل وثبات نظاميّ موازنة الصورة البصرية (OIS) وموازنة الصورة بالذكاء الاصطناعي (AIS) الدقة والوضوح والتفاصيل الغنية.

كما يتميز الجسم الزجاجي المنحني ثلاثي الأبعاد والأنيق في هاتف HUAWEI P30 Pro وشاشةOLED قطرة الندى مقاس 6.47 إنش بمقاومتهما للغبار والماء، كما أن الهاتف مدعّم بنظام Kirin 980، وهو أول معالج هاتف نقال في العالم بحجم 7نانومتر. ويمتاز P30 Pro HUAWEI أيضاً ببطارية رائدة بقوة 4200 مللي أمبير في الساعة، تكفي حتى يومين من الاستخدام المنتظم للهاتف.

يذكر أن “الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت” تضم أعضاء من جهات الصحافة الخبيرة من مختلف أطياف الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من أكثر من 30 دولة، ويساهم كل عضو في واحدة أو أكثر من مجموعات الخبراء الستة في الرابطة والتي تضم: التصوير والهواتف النقالة وجودة الصوت والصوت في المسرح المنزلي وجودة العرض في المسرح والفيديو المنزلي وإلكترونيات السيارة. ويرشح أعضاء الرابطة كل عام قائمة بالمنتجات التي يعتبرونها من الأجهزة ذات الأداء المتميز في كل من مجموعات الخبراء تلك، ثم يتم تقديم الترشيحات في اجتماع “الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت”، حيث يتداول الأعضاء فيما بينهم قبل التصويت للفائز في كل فئة. وسيتم تقديم الجائزة رسمياً إلى هواوي خلال “معرض إيفا برلين” في حفل توزيع جوائز أعضاء “الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت” بتاريخ 6 سبتمبر في برلين الذي سيتزامن مع افتتاح معرض “إيفا” لإلكترونيات المستهلك.