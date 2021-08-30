هواوي تقدم الصوت بجودة الاستوديو مع خاصية إلغاء الضجيج النشطة وتجربة صوتية مريحة في سماعات HUAWEI FreeBuds 4 الجديدة المتوفرة الآن في السوق الأردني

أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن إطلاقها لسماعات HUAWEI FreeBuds 4 الجديدة كلياً في السوق الأردني. ويوفر أحدث إصدار من سلسلة سماعات HUAWEI FreeBuds لمستخدميه صوتاً بجودة الاستوديو وخاصية إلغاء الضجيج النشطة وراحة مطلقة عند ارتداء السماعات لفترات طويلة، بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الرائعة الأخرى.

HUAWEI FreeBuds 4

تتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 4 بمحرك ديناميكي حجم 14.3 ملم يولّد صوتاً بجودة الاستوديو ويكشف التفاصيل الغنية في كل نغمة وينتج صوت جهير قوياً ومذهلاً. ويمكن أن يبث غشاء سماعات HUAWEI FreeBuds 4 صوتًا ذا مدى ترددي يصل إلى 40 كيلو هرتز. وتأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4 مزودة بميكروفون عالي الحساسية يمكنه تسجيل صوت عالي الدقة بمعدل يصل إلى 48 كيلو هرتز ويحتفظ بتفاصيل الصوت الغنية.

وتستمر سماعات HUAWEI FreeBuds 4 بالارتقاء بتقنياتها عبر خاصية إلغاء الضجيج النشطة (ANC) 2.0، الموجودة بالميكروفون المزدوج لتقديم الأداء المحسّن، حيث تضمن الميكروفونات التقاط الصوت المحيط بدقة أكبر تصل إلى مستويات رائدة في القطاع.

ولتعزيز إلغاء الضوضاء بشكل فعال في مختلف سيناريوهات الارتداء، تستخدم سماعات HUAWEI FreeBuds 4 تقنية التنسيق حسب شكل الأذن Adaptive Ear Matching، وهي أول سماعات ذات تصميم Open-Fit توفر هذه التقنية. ومع تفعيل خاصية إلغاء الضجيج، ستكتشف السماعات تلقائياً شكل أذن المستخدم وتحدد الإعداد الأمثل لإلغاء الضجيج حسب كل مستخدم، مما يوفر أفضل تجربة لإلغاء الضوضاء.

توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4 راحة فائقة ومناسبة للاستخدام لفترات طويلة ولا تضغط على الأذن أثناء استخدامها. وتم تحسين انحناءاتها وحجمها وصقلها على أدق المستويات لتناسب الأذنين بشكل أفضل، مما يمنح المستخدم المزيد من الراحة بفضل تناسقها المحكم مع شكل الأذن.

تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4 أيضاً مع مجموعة من المزايا الرائعة التي ستلقى إعجاب المستخدمين، مثل: القدرة على الاتصال بالأجهزة المزدوجة والتبديل السلس من جهاز إلى آخر، وعناصر التحكم الذكية والمخصصة بما في ذلك التمرير السريع/النقر المزدوج/الضغط لفترة طويلة على جذع السماعة للتحكم بالموسيقى والمكالمات.

تتوفر سماعة HUAWEI FreeBuds 4 رسميًا في الأردن باللون الفضي، وبسعر 139 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن غطاء للسماعات متوفرة بكمية محدودة. يمكنك شراؤها من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني، عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/accessories/huawei-freebuds-4، أو من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-freebuds-4/، أو عبر زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.