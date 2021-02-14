هواوي تقدم لك رفيقًا مثاليًا للعمل عن بُعد: الحاسوب الشخصي الجديد HUAWEI MateBook D 14

مع التطورات التي يشهدها العالم، اتخذ تنفيذ الأعمال شكلًا مختلفًا تمامًا، إذ صار بإمكانك إنهاء أعمالك من المكان الذين تجده ملائمًا ومريحًا ومحفزًا على الإنتاجية؛ قد يكون ذلك منزلك، حديقة مجاورة للمنزل، مقهى، أو مكتب أي عملائك. ومع تنقلاتك الدائمة، لا بد أنك تحتاج لحاسوب شخصي ليس سهل الحمل فقط، بل أيضًا يمكنك الاعتماد عليه في الأداء.

ضمن فئة الحواسيب الشخصية المتوسطة، أطلقت هواوي جهازها الجديد HUAWEI Matebook D 14 فائق النحافة، مزودة إياه بمجموعة شاملة من المزايا المحسّنة لتمنحك مستويات أفضل من تجربة الاستخدام، وقيمة عالية مقابل سعر مناسب. إليك مجموعة من المزايا والمواصفات التي تجعل من حاسوب هواوي الجديد رفيقًا مثاليًا ليوم مليء بالإنتاجية:

خفة في الوزن وتصميم أنيق

يعد الحاسوب الشخصي HUAWEI MateBook D 14 أصغر حجمًا وأكثر نحافةً وأخف وزنًا مقارنة بالحواسيب خفيفة الوزن الأخرى، إذ تبلغ سماكة هيكله المعدني 15.9 ملم ووزنه 1.38 كغم فقط، ما يسمح لك باصطحابه معك أينما ذهبت بسهولة. وتكتمل أناقة التصميم بشاشة العرض الكاملة من هواوي HUAWEI FullView Display بأبعاد 16:9 وحواف فائقة النحافة بسماكة 4.8 ملم في الأعلى وعند الجانبين الأيمن والأيسر مع نسبة شاشة إلى الهيكل تبلغ 84%. وبالحديث عن الشاشة، فإن بإمكانك فتح حاسوب HUAWEI MateBook D 14 الشخصي بشكل مسطح تمامًا، حيث توفر مفصلات الشاشة حرية تحريكها بمقدار 180 درجة.

مستويات عالية في الأداء

تبدو خبرة هواوي في تصميم الأنظمة وتعزيز أدائها واضحةً بصورة جلية في الحاسوب الشخصي HUAWEI MateBook D 14، إذ تم تزويده بالجيل العاشر من وحدة المعالجة المركزية Intel® Core™ 10th Gen, Intel Comet Lake-U i5-10210U التي تعمل بسرعة تصل حتى 4.9 جيجاهرتز، ليتمكن من أداء جميع المهام المتقدمة بكل يسر وسهولة – بما في ذلك تحرير الفيديو والصور وصولاً إلى تحويل النماذج ثلاثية الأبعاد، وغيرها. ومن أهم المواصفات والتفاصيل التقنية التي يضمها الحاسوب الشخصي HUAWEI MateBook D 14، وحدة معالجة رسوميات NVIDIA® GeForce® MX250 مع ذاكرة وصول عشوائي للفيديو من نوع GDDR5 بسعة 2 جيجابايت. ويتفوق الحاسوب أيضًا في أداء المهام المتعددة، الأمر الذي يجعل منه أحد المحركات الرئيسية لزيادة الإنتاجية بالنسبة للموظفين.

عمر بطارية طويل

جدولك مليء بالاجتماعات؟ قد تحتاج في اليوم الواحد للتنقل إلى أكثر من مكان لإنهاء أعمالك، وهنا، سيضمن لك الحاسوب الشخصي HUAWEI MateBook D 14راحة البال دون الحاجة للقلق بشأن نفاد البطارية. فالجهاز مزود ببطارية بقدرة 56 واط لدعم مختلف حالات الاستخدام أثناء التنقّل. وعند شحن البطارية بالكامل، يمكن للحاسوب دعم أداء المهام اليومية لمدة تصل حتى 13 ساعة، أو تشغيل مقاطع الفيديو المخزنة محليًا بدقة 1080 بكسل لمدة 13.2 ساعة، أو تصفح الإنترنت لمدة تصل حتى 12 ساعة. ولضمان دعم مختلف حالات الاستخدام أثناء التنقّل، يضم الحاسوب الشخصي شاحنًا بقدرة 65 واط مزودًا بمنفذ USB -C مع كابلات قابلة للفصل، لضمان الشحن السريع للبطارية عند نفادها.

تجربة ذكية بمهام متعددة على شاشة واحدة

عملت هواوي على تحسين قدرات التكامل متعدد المنصات (مشاركة الشاشات المتعددة) التي تتيح أعلى درجات الاتصال بين الهاتف الذكي والحاسوب الشخصي في جهاز HUAWEI MateBook D 14. يتيح لك نظام هواوي شير HUAWEI Share لمشاركة الشاشات المتعددة إمكانية عرض شاشة هاتفك الذكي على الحاسوب المحمول والتحكم بكلا الجهازين في آن معًا. وبمجرد إنشاء الاتصال، يمكنك سحب وإسقاط الملفات بين الأنظمة المختلفة لنقل الملفات بكل سلاسة وتشغيل تطبيقات الهاتف المحمول بشكل مباشر على الحاسوب، بما في ذلك تحرير المستندات.

يتوفر الحاسوب الشخصي HUAWEI MateBook D 14 حاليًا في الأردن باللون الرمادي الفضائي، وبسعر739 دينارًا مع كفالة لمدة عامين، وهدية مجانية متوفرة لفترة محدودة عبارة عن مجموعة من أدوات الأعمال (business package)؛ تضم فأرة بلوتوث وقاعدة وصل “MateDock 2 Docking Station” وحقيبة ظهر. يمكن اقتناء هذا الحاسوب الشخصي الرائع الآن من خلال متجر هواوي الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/laptops/huawei-matebook-d-14، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي. اشترِ هذا الحاسوب الشخصي بتفاصيله التقنية الرائعة ليكون رفيقك الدائم في يوم مليء بالتنقلات والإنتاجية!