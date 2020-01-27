“هواوي” تقدم لمحبيها في الأردن نسخة جديدة من هاتف “Huawei Y9 Prime”

عمان-كما عودتنا دائما على تقديم كل ما هو جديد ومميز لمحبيها في الأردن، طرحت العملاق الصيني هواوي مؤخرا هاتف2019 Huawei Y9 Prime المحبوب بنسخة جديدة بذاكرة داخلية سعتها 64 جيجابايت، لتلبي جميع متطلبات عشاق هذا الهاتف المذهل وتفوق كل توقعاتهم، حيث يتضمن العديد من المزايا الرائعة والمواصفات المتميزة!

يضم هذا الجهاز المحبوب كاميرا أمامية منبثقة تلقائيا تعود إلى مكانها داخل الهاتف بعد الانتهاء من التقاط الصور بدقة 16 ميجابكسل، مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2، بما يسمح لك بالتقاط أجمل صور السيلفي. وتشتمل الكاميرا على خاصية التعرف على المشاهد المتنوعة بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، بما يمكنك من التقاط أفضل الصور سواء أكانت للشاطئ أثناء استمتاعك بالإجازة أو حتى للنباتات في حديقتك. وبإمكان الكاميرا أيضا تحمل وزن يصل حتى 12 كيلو غراما، كما أنها تعود إلى مكانها على الفور داخل الهاتف في حال سقوطه، بما يمنحها حماية تامة بنسبة 100 %.

يتضمن هاتف Huawei Y9 Prime 2019 كاميرا ثلاثية خلفية تشمل، كاميرا رئيسية بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع، وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل. وتأتي هذه الكاميرا الرائعة مدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي، والذي باستطاعته التعرف على 22 مشهدا مختلفا مثل السيارات والسماء وغيرها الكثير لتخلد أجمل ذكرياتك. وإذا كنت تعاني من صعوبات في التقاط الصور في الأماكن ذات الإضاءة الخافتة أو أثناء الليل، فلا داعي للقلق بعد الآن، إذ يمكن لهذا الهاتف المدهش التقاط صور جميلة وواضحة حتى في الليل، بفضل ميزة التصوير الليلي الرائعة.