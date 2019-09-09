هواوي تكشف النقاب عن معالجها الأحدث في العالم المتوافق مع تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس 5G SoC والذي سيُستخدم في سلسلة هواتف HUAWEI Mate 30

المدير التنفيذي لمجموعة Huawei لأعمال المستهلكين – كلمة رئيسية تحت عنوان “إعادة التفكير في التطور” على هامش فعاليات معرض (IFA)للأجهزة الإلكترونية في العاصمة الألمانية برلين. وكشف “يو” خلال الجلسة عن معالج Huawei الأحدث Kirin 990 والنسخة المطورة منه المتوافقة مع تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس (5G).

وحول ذلك، قال ريتشارد يو: “يمثل مُعالج Kirin 990 (5G) أول شريحة مُعالجة متكاملة في العالم (SoC) تدعم تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس، والتي ستمكن مستخدمي الجهاز من اختبار تجربة اتصال جيل خامس رائعة قبيل العام الأول من بدء التسويق التجاري لهذه التكنولوجيا النوعية في عالم الاتصالات. ولمواكبة متطلبات المستخدمين فيما يتعلق بتجارب اتصالات الجيل الخامس المحسنة؛ عملنا على الارتقاء بإمكانات معالج Kirin 990 (5G) بالكامل من حيث الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة وحوسبة الذكاء الاصطناعي وخدمة الإنترنت(ISP) ، مما أدى إلى توسيع نطاق تجارب الهواتف المحمولة إلى مستويات غير مسبوقة”.

تم تصميم معالج Kirin 990 والذي تم كشف النقاب عنه إلى جانب مُعالج Kirin 990 (5G) ، خصيصاً لتوفير أداءٍ استثنائي وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تسخير أحدث إمكانات الذكاء الاصطناعي والتصوير الفوتوغرافي، مما سيقدم تجارب أفضل لمجموعةٍ واسعة من مستخدمي الهواتف الذكية المتوافقة مع تكنولوجيا اتصالات الجيل الرابع (4G).

إطلاق سلسلة معالجات Huaweiالأحدث Kirin 990

شريحة المعالجة المتكاملة الأولى في العالم(SoC) لاتصالات الجيل الخامس لتقديم تجربة اتصال جيل خامس فائقة السرعة

يُعتبر Kirin 990 (5G) أول شريحة مُعالجة متكاملة في العالم (SoC) تدعم تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس، وتتوافق مع أكثر الهواتف الذكية تطوراً في العالم، وبفضل الاعتماد على عملية التصنيع المتطورة (EUV) بدقة (7 نانومتر)، تم دمج معالج Kirin 990 (5G) مع مودم لاتصالات الجيل الخامس، مما ساعد على اختزال المساحة وضمان استهلاكٍ أقل للطاقة. علاوةً على ذلك، يمثل Kirin 990 (5G) أول شريحة معالجة مُتكاملة(SoC) كاملة التردد تدعم معيارية الاتصالات المستقلة(SA) وغير المستقلة(NSA) ، وكذلك نطاقات التردد الكاملة TDD / FDD، مما يتيح لهذا المعالج تلبية متطلبات الأجهزة والهواتف عبر شبكات متنوعة من الشبكات وأنماط الاتصالات. واستناداً إلى الإمكانات الممتازة لشريحة المعالجة (Balong 5000) المخصصة لشبكات الجيل الخامس متعددة الأنماط، يوفر المعالج الجديد سرعة تنزيل استثنائية للبيانات تصل إلى 2.3 جيجابت/ ثانية وسرعة رفع بيانات عند الذروة بمقدار 1.25 جيجابت/ ثانية، مما يوفر للمستخدمين تجربة لا مثيل لها على صعيد اتصالات الجيل الخامس.

معيارية وحدة المعالجة العصبية(NPU) المبتكرة لدعم إمكانات حوسبة الذكاء الاصطناعي في عهد اتصالات الجيل الخامس

يُعتبر معالج Kirin 990 (5G) أول شريحة مُعالجة متكاملة في العالم(SoC) مزودة بوحدة معالجة عصبية(NPU) ثنائية النواة وقائمة على معيارية (Da Vinci) والتي تضم نوى كبيرة وصغيرة للمعالجة العصبية(NPU) ، حيث تضمن النوى الكبيرة تحقيق أداءً متميز وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة أثناء سيناريوهات الاستخدام الحاسوبي المكثف، بينما تساعد البنى الصغيرة وهي الأولى من نوعها في هذا القطاع على دعم التطبيقات التي تستهلك مستويات منخفضة للغاية من الطاقة، بالإضافة إلى ضمان الاستفادة الكاملة من قوة الحوسبة الذكية التي توفرها معيارية وحدة المعالجة العصبية المبتكرة(NPU) .

الأداء المتميز وكفاءة استهلاك الطاقة يُحددان معياراً جديداً في القطاع لتجارب اتصالات الجيل الخامس

بالنسبة لوحدة المعالجة المركزية(CPU) ، يتميز معالج Kirin 990 بهيكلية ثلاثية المستوى لتعزيز كفاءة الطاقة، والتي تتكون من نواتين كبيرتين جداً، واثنتين من النوى الكبيرة و4 نوى صغيرة، مع مستوى تردد رئيسي يصل إلى 2.86 جيجاهرتز. إلى جانب ذلك، يعتمد هذا المعالج على وحدة معالجة الرسوماتGPU Mali-G76 المكونة من 16 نواة وذاكرة التخزين المؤقت الذكية ضمن النظام الجديد لتوزيع التدفق الذكي، والتي توفر بشكلٍ فعال النطاق الترددي وتساعد في خفض استهلاك الطاقة. وفيما يخص تجارب الألعاب، يدعم معالج Kirin 990 (5G) تقنية الألعاب المطورة (Kirin Gaming+ 2.0) التي تدعم التعاون الفعال بين بنية المكونات المادية وحلولها، مما يقدم للمستخدمين تجربة ألعاب سلسة وسريعة وعالية الكفاءة.

الترقية الجديدة لمعالج إشارات الصور ISP 5.0 لاختبار تجربة تصوير رائعة

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتيح معالج Kirin 990 (5G) الاستفادة من معالج إشارات الصور (ISP 5.0) الجديد كلياً، والذي يعزز المطابقة المجسمة والفلترة ثلاثية الأبعاد (BM3D) وخفض مستويات الضوضاء(NR) لالتقاط صور أكثر إشراقاً وضوحاً في بيئات الإضاءة المنخفضة. كما ينفرد مُعالج ISP 5.0 باستخدام تقنية مزدوجة النطاق لخفض الضوضاء(NR) في مقاطع الفيديو والتي تضمن معالجة الضوضاء بدقة أكبر في محتوى الفيديو. علاوةً على ذلك، تساعد المعالجة الفورية للفيديو وخاصية التجسيد اللوني بالاعتماد على عملية تقطيعٍ مدعومة بالذكاء الاصطناعي في ضبط إطارات ألوان الصورة للحصول على أعلى جودة سينمائية ممكنة.

إطلاق هاتف HUAWEI P30 Pro الجديد

كشفت Huaweiالنقاب مؤخراً عن هاتفها الأحدث HUAWEI P30 Pro الذي يُعد من أكثر أجهزتها المرغوبة من بين هواتفها الذكية الرائدة. ويواصل هذا الهاتف المطور الارتقاء بالمزايا التصميمية الأنيقة وتكنولوجيا التصوير المبتكرة لسلسلة هواتف HUAWEI P، كما يُقدم تصميمين جديدين وألواناً فريدة تم تصميمها بواسطة تكنولوجيا صقل السطوح. ويشمل ذلك تدرجات اللون الأزرق الغامض Mystic Blue المستوحى من جمال السماء وانعكاساتها الساحرة، بالإضافة إلى اللون الأرجواني الضبابي Misty Lavender المستوحى من الشواطئ عند غروب الشمس. بالإضافة إلى ذلك، توفر مزايا التصوير الفوتوغرافي وتحرير الفيديو المطورة حديثاً خواص متفوقة عبر الفنون المرئية، بينما تتيح النسخة الأحدث من واجهة المستخدم EMUI 10 ملامح جديدة كلياً للحياة الذكية.

إطلاق سماعات HUAWEI FreeBuds 3 الجديدة

كشف ريتشارد يو النقاب رسمياً عن سماعات HuaweiHUAWEI FreeBuds 3 اللاسلكية الجديدة والرائدة لهذا العام. وتمتاز هذه السماعات بتصميم دقيق ومريح للأذن، وتأتي مع علبة دائرية فريدة من نوعها. وتتيح سماعات HUAWEI FreeBuds 3 للمستخدمين تجربة استماع أكثر راحة وسلاسة مع مستويات عالية من الثبات، وهي تتوافر باللونين الأسود والأبيض. ونظراً لكونها أول سماعات لاسلكية تعمل بشريحة المعالجة Kirin A1 القوية والمطورة ذاتياً من Huawei، توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 3 اتصالاً مستقراً وسريعاً وجودة صوت رائعة وتجربة موسيقية ذكية خالية من أي ضوضاء؛ حيث تُعتبر أول سماعات لاسلكية مفتوحة في العالم تقدم أداءً فعالاً في إلغاء الضوضاء.

وتعتزم Huawei قريباً إطلاق سلسلة هواتف HUAWEI Mate المدعومة بمعالجات Kirin 990 بحلول شهر سبتمبر. يرجى البقاء على اطلاع للتعرف على ما تقدمه هذه الهواتف للمستخدمين من تجربة ذكية وأداءٍ استثنائي على صعيد اتصالات الجيل الخامس.