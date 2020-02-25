هواوي تكشف عن رؤية منصة Huawei AppGallery لبناء نظام بيئي آمن وموثوق لتطبيقات الهاتف المحمول

 تتمثل رؤية هواوي في جعل منصة Huawei AppGallery مفتوحة ومبتكرة لتوزيع التطبيقات لتمكين سهولة الوصول للمستهلكين.

 تهدف هواوي إلى حماية خصوصية وأمان المستخدمين بشكل صارم مع تزويدهم بتجربة فريدة وذكية.

على نحو متزايد، يستخدم المستهلكون أجهزة متعددة لتنفيذ العديد من السيناريوهات. وتعد تطبيقات الأجهزة النقالة المفتاح للوصول إلى الارتباط التشعبي والحصول على تجربة استخدام ثرية. على هذا النحو، تؤمن هواوي بأن الطلب على التطبيقات الأكثر ذكاءً سيزداد بشكل كبير، وتطمح لأن تكون دائمًا في المقدمة لدعم هذا التغيير الهائل.

ويوفر متجر هواوي للتطبيقات (Huawei AppGallery) بديلًا جديدًا للمستخدمين، حيث يعد ضمن أكبر ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم، ويتاح في أكثر من 170 دولة ومنطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، وتغطي تطبيقاته وخدماته الرئيسية جميع أنحاء العالم.

رؤية لمتجر هواوي للتطبيقات ضمن أفضل 3 متاجر عالميًا

علق ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك قائلاً: “مفهوم “خصوصيتك تحت سيطرتك” كان دائمًا ولا يزال في صميم فلسفتنا. نضع حماية الخصوصية والأمن السيبراني كأولويات قصوى لجميع عملياتنا التجارية وننفذها بصرامة في جميع مراحل منتجاتنا. وفي متجر Huawei AppGallery لدينا أيضًا أدق حلول الخصوصية والأمن السيبراني”. لدى هواوي مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، مما يضع أساسًا قويًا لتطوير نظام متكامل. جنبًا إلى جنب مع خدمات هواوي للهواتف النقالة (Huawei Mobile Services)، التي تفتح المجال أمام إمكانيات وميزات الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات المقدمة من هواوي، تعمل هواوي على توفير أفضل تجربة تطبيقات ذكية مبتكرة للمستخدمين.

وبالنسبة لعلامة تجارية ارتفعت مكانتها بشكل ملحوظ لتحتل المرتبة العاشرة لعام 2020 في تصنيف العلامات التجارية العالمية الأكثر قيمة (Brand Finance)، فلا شيء يبدو مستحيلًا. ففي الواقع، استثمرت هواوي في أكثر من 3000 مهندس متخصص في النظم الإيكولوجية، كما توفر الدعم التشغيلي الشامل للمطورين في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن التمويل المحفز للابتكار مثل برنامج Shining-Star.

منصة Huawei AppGallery عبارة عن نظام أساسي موثوق وآمن

تأتي منصة Huawei AppGallery مع توفير الحماية الكاملة، بدءاً من التحقق من الاسم الحقيقي للمطور وعملية المراجعة المكونة من أربع خطوات لتشغيل التطبيق بشكل آمن. وتمر جميع التطبيقات باختبار تحقق صارم لمنع تطبيقات المطورين من النشاط الضار، كما تحتوي على نظام تصنيف عمري لإنشاء بيئة آمنة للأطفال، مع تصفية التطبيقات التي لا تناسب الفئة العمرية.

وتستخدم منصة Huawei AppGallery أعلى مستوى من التحقق لعزل وحماية البيانات الحساسة للمستخدمين والخصوصية، إذ لا تتم معالجة المعلومات الشخصيّة والحساسة – مثل البيانات البيومترية – خارج أجهزة هواوي، مما يتيح للمستخدمين التحكم الكامل في بياناتهم الشخصية. كذلك، تتيح واجهة المستخدم EMUI التحكم في إذن مستخدم التطبيق، والأهم من ذلك، يتم إخفاء الهوية عن بيانات المستخدم وتخزينها محليًا، بما يتوافق مع منطقة كل مستخدم.

منصة Huawei AppGallery هي وجهة التطبيقات عالية الجودة لمستخدمي أجهزة هواوي

تعمل هواوي باستمرار على اختيار أفضل التطبيقات التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في أسلوب حياة مستخدميها، بما في ذلك التطبيقات العالمية الشهيرة والتطبيقات المحلية عالية الجودة التي أصبح المستخدمون يحبونها ويعتمدون عليها في حياتهم اليومية. وتُصنِّف منصة Huawei AppGallery التطبيقات إلى 18 فئة، بما في ذلك الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي والترفيه وغيرها، وكلها متوفرة للبحث مع تجربة تصفح بسيطة وسلسة. أما إذا لم يتمكن المستخدمون من العثور على تطبيقاتهم، فكل ما عليهم فعله هو إرسال اسم التطبيق المطلوب إلى قائمة الأمنيات (Wish List)، وبمجرد تشغيل هذا التطبيق، سيتم إعلام المستخدم الذي أرسل اسم التطبيق عبر القائمة.

تلتزم هواوي أيضًا بإنشاء أفضل تجربة للمستخدم من خلال توفير تطبيقات عالية الجودة. ففي أحدث شراكة للمحتوى، تعاونت هواوي مع News UK، إحدى أكبر شركات الإعلام في المملكة المتحدة، لتقديم الأخبار الأكثر دقة وتحديثها لمستخدمي هواوي. وسيستمتع مستخدمو هواوي بالوصول إلى المقالات اليومية والعروض الإذاعية والمحتوى الحصري على أجهزة هواوي، مما يوفر مزيدًا من الراحة لأنماط حياة المستخدمين الذكية.

لتجربة مبتكرة وذكية، تقدم منصة Huawei AppGallery تطبيقات محسّنة للعمل على أجهزة هواوي

تم تحسين التطبيقات التي يتم تثبيتها على أجهزة هواوي عبر منصة Huawei AppGallery، مما يوفر إمكانات مذهلة على الجهاز. ويعود الفضل بذلك إلى نظام Huawei HiAI، وهو عبارة عن نظام أساسي مفتوح مدعم بالذكاء الاصطناعي للأجهزة الذكية، يجمع موارد البرمجيات والأجهزة المختلفة ويسهل التفاعلات التعاونية بينها.

تطبيقات مثبتة مسبقًا وتحديثات تلقائية بمساحة صغيرة من الذاكرة مع منصة Huawei AppGallery

تقدم منصة Huawei AppGallery تجربة سهلة الاستخدام وخالية من التثبيت المسبق مع نظام Quick Apps للتطبيقات، والذي يضم نوعًا جديدًا من التطبيقات التي لا تحتاج إلى التثبيت المسبق. ويوفر النظام تجربة مستخدم جيدة ووظائف قوية وتحديثات تلقائية لصفحات HTML5، والجدير بالذكر أنه يستهلك مساحة صغيرة جدًا من الذاكرة، مقارنة بتطبيقات “Android”، إذ يمكن للمستخدمين استيعاب أكثر من 2000 تطبيق سريع بدلاً من 20 تطبيقًا محليًا بسعة 1 جيجابايت فقط.

يمكن للمستخدمين إضافة تطبيقاتهم المفضلة إلى أسطح المكتب الخاصة بهم للوصول إليها بسهولة. وتُستخدَم التطبيقات السريعة في أكثر من 350 مليون هاتف هواوي. وحتى الآن، تم إصدار أكثر من 1700 تطبيق سريع عبر نظام Quick Apps عالميًا، بمعدل نمو 200% على أساس سنوي.

تواصل هواوي جهودها في بناء نظام هواوي لخدمات الهاتف النقال (Huawei Mobile Services Ecosystem)

ومنصة Huawei AppGallery لتقديم تجربة ذكية لجميع سيناريوهات مستخدمي هواوي. لمزيد من المعلومات حول منصة Huawei AppGallery، يمكن زيارة الرابط:

https://consumer.huawei.com/levant-ar/mobileservices/appgallery/