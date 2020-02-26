“هواوي” تكشف عن رؤية منصة “Huawei AppGallery”



عمان – على نحو متزايد، يستخدم المستهلكون أجهزة متعددة لتنفيذ العديد من السيناريوهات. وتعد تطبيقات الأجهزة النقالة المفتاح للوصول إلى الارتباط التشعبي والحصول على تجربة استخدام ثرية. على هذا النحو، تؤمن هواوي بأن الطلب على التطبيقات الأكثر ذكاء سيزداد بشكل كبير، وتطمح لأن تكون دائما في المقدمة لدعم هذا التغيير الهائل.

ويوفر متجر هواوي للتطبيقات (Huawei AppGallery) بديلا جديدا للمستخدمين، حيث يعد ضمن أكبر ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم، ويتاح في أكثر من 170 دولة ومنطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، وتغطي تطبيقاته وخدماته الرئيسية جميع أنحاء العالم. وعلق ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك قائلا: “مفهوم “خصوصيتك تحت سيطرتك” كان دائما وما يزال في صميم فلسفتنا. نضع حماية الخصوصية والأمن السيبراني كأولويات قصوى لجميع عملياتنا التجارية وننفذها بصرامة في جميع مراحل منتجاتنا. وفي متجر Huawei AppGallery لدينا أيضا أدق حلول الخصوصية والأمن السيبراني”. لدى هواوي مئات الملايين من المستخدمين حول العالم، مما يضع أساسًا قويًا لتطوير نظام متكامل. جنبًا إلى جنب مع خدمات هواوي للهواتف النقالة (Huawei Mobile Services)، التي تفتح المجال أمام إمكانيات وميزات الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات المقدمة من هواوي، تعمل هواوي على توفير أفضل تجربة تطبيقات ذكية مبتكرة للمستخدمين.

وبالنسبة لعلامة تجارية ارتفعت مكانتها بشكل ملحوظ لتحتل المرتبة العاشرة لعام 2020 في تصنيف العلامات التجارية العالمية الأكثر قيمة (Brand Finance)، فلا شيء يبدو مستحيلًا. ففي الواقع، استثمرت هواوي في أكثر من 3000 مهندس متخصص في النظم الإيكولوجية، كما توفر الدعم التشغيلي الشامل للمطورين في جميع أنحاء العالم، فضلا عن التمويل المحفز للابتكار مثل برنامج Shining-Star. وتأتي منصة Huawei AppGallery مع توفير الحماية الكاملة، بدءا من التحقق من الاسم الحقيقي للمطور وعملية المراجعة المكونة من أربع خطوات لتشغيل التطبيق بشكل آمن. وتمر جميع التطبيقات باختبار تحقق صارم لمنع تطبيقات المطورين من النشاط الضار، كما تحتوي على نظام تصنيف عمري لإنشاء بيئة آمنة للأطفال، مع تصفية التطبيقات التي لا تناسب الفئة العمرية.

وتستخدم منصة Huawei AppGallery أعلى مستوى من التحقق لعزل وحماية البيانات الحساسة للمستخدمين والخصوصية، إذ لا تتم معالجة المعلومات الشخصيّة والحساسة – مثل البيانات البيومترية – خارج أجهزة هواوي، مما يتيح للمستخدمين التحكم الكامل في بياناتهم الشخصية. كذلك، تتيح واجهة المستخدم EMUI التحكم في إذن مستخدم التطبيق، والأهم من ذلك، يتم إخفاء الهوية عن بيانات المستخدم وتخزينها محليًا، بما يتوافق مع منطقة كل مستخدم.