هواوي توفر الميزان المناسب في رحلة اللياقة والصحة

عمان-الاهتمام بالصحة الجسدية وتتبع تفاصيل الجسم لم يعد يرتبط بخسارة الوزن والشكل الخارجي فقط، فهو أمر ضروري للحفاظ على مستويات المناعة والصحة العامة والصحة النفسية على حد سواء. وكعادتها، تصمم هواوي خدماتها ومنتجاتها بما يلائم احتياجات الأفراد، ويسهّل عليهم الاستمتاع بحياة ذكية أكثر راحة وصحة. ومن بين أبرز المنتجات الذكية الجديدة من هواوي ميزان HUAWEI Smart Scale 3. ولحالتك الجسدية

أول خطوة للتغيير الإيجابي تبدأ بفهم شامل لجسمك والتعرف الى حالتك وظروفك الجسدية بالتفصيل. مع ميزان HUAWEI Smart Scale 3 ستتمكن من الحصول على تفاصيل حول 11 مؤشرًا مختلفًا للجسم، وهي؛ نسبة الماء في الجسم، كتلة الهيكل العظمي والعضلات، الوزن الخالي من الدهون، نسبة الدهون في الجسم، مؤشر كتلة الجسم، الوزن، معدل نبضات القلب، معدل الأيض الأساسي، مستوى الدهون في الأحشاء، محتوى المعادن في العظام، البروتين. وباستخدام تطبيق HUAWEI Health – الذي يتم ربطه بجهاز HUAWEI Smart Scale 3 – سيتم إجراء تحليل تفصيلي لتكوين الجسم من أجل راحتك، وسيظهر التحليل بشكل منتظم على هاتفك الذكي، بناءً على المعلومات التي يتم إدخالها في سجلك ضمن التطبيق. وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية HUAWEI TruFit™ لنموذج تكوين الجسم – المدروسة بعمق من فريق هواوي بالتعاون مع جهات مختصة بمجال العلوم الفيزيائية – سيتمكن جهاز HUAWEI Smart Scale 3 من منحك قياسات وإرشادات موجهة بشكل علمي، وإعطاء معلومات دقيقة تتناسب مع احتياجات جسمك بالضبط، ليكون بمثابة مدربك الخاص الذي يوجهك نحو تحقيق نتائج مبهرة. وإلى جانب ذلك، يمكنك من خلال HUAWEI Smart Scale 3 تتبع كل تقدم تحرزه نحو تحقيق اللياقة، إذ يطلعك السجل المجدّد على أحدث التطورات فيما يخص تأثير التمارين الرياضية التي تؤديها، بحيث تتمكن من تخصيص خطة حرق الدهون وضبط وضع التمارين الرياضية الخاص بك وفقًا للسجل.

هل تحب أن يتعرف الميزان عليك والتمييز بينك وبين بقيّة أفراد الأسرة؟ يمكن لـ HUAWEI Smart Scale 3 التعرف الى أفراد الأسرة بذكاء استنادًا إلى البيانات التاريخية، حيث يتم تحميل السجل بأكمله تلقائيًا على السحابة وإرساله إلى الحسابات المرتبطة بالجهاز، مع إمكانية عرضها على هاتفك في أي وقت ومن أي مكان. كذلك، يمكن توصيل HUAWEI Smart Scale 3 بالبلوتوث والشبكة اللاسلكية لتستمتع بتجربة أكثر راحة. وبمجرد توصيل الجهاز بالشبكة اللاسلكية، يمكنك الوقوف على الميزان دون فتح تطبيق HUAWEI Health.