“هواوي” تُصنَّف ضمن أفضل 10 علامات تجارية

عمان– أعلنت شركة هواوي عن تصنيفها كأحد أفضل 10 علامات تجارية قيّمة لأول مرة على الإطلاق من قِبَل “Brand Finance”، الشركة الرائدة في مجال تقييم العلامات التجارية والاستشارات، ومقرها المملكة المتحدة. وفي تقرير “Brand Finance Global 500 2020” الذي تم نشره مؤخرا، تعد هواوي الشركة الصينية الثالثة المدرجة في القائمة بقيمة علامة تجارية تبلغ 65.084 مليار دولار أميركي، بزيادة 4.5 في المئة على نحو سنوي.

“من الواضح أن الفرصة الكبيرة القادمة في مجال صناعة الاتصالات، وتقنية شبكة الجيل الخامس (5G) تجذب منافسة شرسة، حيث تتوسع هواوي في الأسواق التي تغطيها تقليديا الشركات الغربية. هذا ما كتبته “Brand Finance” في التقرير، مضيفة: “على الرغم من إثارة الجدل، إلا أن العملاق الصيني يحرز تقدما واضحا، تبلغ قيمته التجارية 65.1 مليار دولار أميركي، وأصبح الآن من بين أفضل 10 علامات تجارية قيّمة في العالم لأول مرة”.