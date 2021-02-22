“هواوي”.. مزيج من أجهزة الصوت القوية وخدمات البث ذات الجودة العالية



عمان- لقد ولت الأيام التي كنا نسير فيها إلى متجر صوتيات لشراء التسجيلات الصوتية أو الأشرطة أو حتى الأقراص المدمجة؛ حيث أصبح امتلاك أجهزة ترفيهية في المنزل، أو مشغل mp3 للاستماع أثناء التنقل، أو تحميل الموسيقى المفضلة على الهاتف الذكي -أشياء من الماضي. مع ظهور الإنترنت، أصبح بإمكان المستخدمين الآن الوصول إلى أجهزة صوتية ذات جودة أفضل، والاستماع إلى جميع أنواع الموسيقى في جميع الأوقات بسهولة مع توفر خدمات البث المختلفة. لا تكتفي الشركات المصنعة للهواتف الذكية مثل هواوي بتوفير منصة لبث الموسيقى المتنوعة مثل تطبيق – HUAWEI Music فحسب، بل تقدم أيضا مجموعة من الأجهزة الصوتية القوية التي يمكن استخدامها عبر سيناريوهات مختلفة، مثل المنازل والصالات الرياضية، وحتى في أماكن العمل وأثناء التنقل.

ما سبب هذا التغيير؟ وكيف يؤثر على صناعة الموسيقى ككل؟ ببساطة، أدى طلب المستهلك لتجارب موسيقية عالية الجودة إلى تزايد الحاجة لأجهزة صوتية أفضل، بينما توفر خدمات البث حلاً أسهل للحصول على المزيد من الموسيقى الجاهزة للاستماع. تأخذ “هواوي” هذه الخطوة إلى الأمام؛ حيث تقود هذا التغيير إلى مستوى جديد تماما من خلال مجموعتها من الأجهزة الصوتية المتصلة، والتي يمكن الوصول إليها جميعًا من جهاز واحد -الهاتف الذكي- والذي يمكن أن يساعد المستخدمين على الاستمتاع بتجربة صوتية غامرة، في أي وقت ومن أي مكان.

على سبيل المثال، في وقت سابق كان الأمر عبارة عن موقف يستمع فيه المستخدم إلى أغنية على هاتفه، ثم يعود إلى المنزل ويضبط الراديو أو يستخدم وصلة AUX لتشغيله على مكبرات الصوت المنزلية، وبعدها يعمل على كتم الصوت للرد على مكالمة، أو حتى يقوم بتوصيل سماعات الرأس للاستماع أثناء التنقل، مع تقييد الأغاني التي يتم تحميلها على جهازه.